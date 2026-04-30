Đông đảo người dân đến xem triển lãm “80 năm An ninh Nhân dân - Lá chắn thầm lặng”

Từ hôm nay (30/4) đến ngày 03/5, tại Công viên APEC, phường Hải Châu, Bộ Công an phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Triển lãm “80 năm An ninh Nhân dân - Lá chắn bình yên”. Đây là chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân.

UAV scan địa hình phục vụ nghiệp vụ an ninh

Trẻ em rất thích thú với các loại khí tài như súng

Ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ 30/4, đông đảo người dân thành phố biển Đà Nẵng đã chọn khu triển lãm để tham quan. Các ông bố, bà mẹ dẫn theo con nhỏ đến tham quan triển lãm, xem mô hình thiết bị bay không người lái, đọc thông tin các vụ án nổi bật như Vụ án tại số 7 phố Ôn Như Hầu, mốc son vẻ vang của lực lượng An ninh Nhân dân, cuộc đấu tranh chống gián điệp, phản động, bảo vệ lực lượng kháng chiến, phục vụ đắc lực cho các chiến dịch, góp phần đánh thắng thực dân Pháp xâm lược, đưa cách mạng nước ta bước sang giải đoạn mới. Người dân cũng rất quan tâm đến thông tin triển lãm về “Kế hoạch phản gián CM12”, bắt sống toán gián điệp “Minh Vương 2 tại Ca Mau”.. Tại khu triển lãm Bức tường An ninh mạng, người xem rất ấn tượng khi tham quan tại đây. Anh Trần Văn Tuấn cùng con nhỏ, nhà ở phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đến tham quan triển lãm này chia sẻ:

“Thông qua các trang thông tin tôi biết hôm nay có triển lãm của Bộ Công an tổ chức nên tôi dẫn con đến tham quan. Tôi khá bất ngờ và cảm thấy công nghệ càng ngày càng phát triển theo kịp thời đại, xu hướng của thế giới. Cũng là một điểm đáng đến tham quan, biết được thêm các công nghệ của chúng ta”

Súng áp chế thiết bị bay không người lái trưng bày tại triển lãm

Một khu vực khác tại phố đi bộ Bạch Đằng, ngay tại khu Công viên APEC có khu triển lãm được đông đảo bạn trẻ hào hứng tham gia. Đó là khu vực “Hành trình phá án”. Bước vào không gian này, người dân, du khách nhìn thấy ngay những hình ảnh “Giặc dốt” và “Giặc đói”. Bức tranh nêu rõ giai đoạn “Giặc đói” khiến 2 triệu người Việt chết trong nạn đói năm 1945, kho bạc thời điểm này chỉ còn 1.233.000 đồng, trong đó quá nửa là tiền rách. Sang khu vực bên cạnh, người dân được trực tiếp tham gia vào hành trình phá án trên không gian mạng bẳng cách trả lời các câu hỏi liên quan vụ án và nhận những phần quà nhỏ có ý nghĩa. Anh Lê Đại Việt, khách du lịch cùng con nhỏ tham gia trải nghiệm phá án tỏ ra thích thú khi tham gia sự kiện này:

“Ngày hôm nay tôi tham gia chương trình ở đây cũng như tham gia trò chơi thì hiểu biết hơn về các nghiệp vụ liên quan đối với ngành Công an trong quá trình bảo vệ an ninh của Tổ quốc, giúp cho cháu hiểu hơn về các vấn đề liên quan đến giữ gìn an ninh trật tự cũng như về nền hòa bình của nước ta hiện nay. Đối với triển lãm này mang màu sắc rất gần gũi. Đây cũng là 1 trải nghiệm khám phá, giúp cho các cháu hiểu hơn về hòa bình, sự khó khăn trong việc gìn giữ, bảo vệ An ninh Tổ quốc trong thời bình hiện nay”.

UAV đặc nhiệm thả quả nổ

Triển lãm “80 năm An ninh Nhân dân - Lá chắn thầm lặng” diễn ra từ ngày 30/4 đến 03/5, tái hiện chặng đường gần một thế kỷ của lực lượng An ninh Nhân dân dưới lá cờ vẻ vang của Đảng thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật, kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, kết nối mạch nguồn Quá khứ - Hiện tại - Tương lai. Các hoạt động trải nghiệm “Hành trình bình yên”, “Ngôi sao bình yên - Dấu ấn cộng đồng”, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi người dân hiểu rõ hơn về công tác của lực lượng An ninh Nhân dân, khơi dậy sự tự hào, tinh thần tích cực hỗ trợ lực lượng Công an bảo vệ bình yên Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, đóng góp cho hoà bình ở khu vực và trên thế giới.

Khu trưng bày Kế hoạch CM12 đỉnh cao phản gián được nhiều người quan tâm

Khách du lịch nước ngoài tham quan triển lãm thiết bị bay không người lái

Hai con trai anh Nguyễn Hoàng Long ở Đà Nẵng chăm chú xem video giới thiệu các cuộc chống phản gián

Góc triển lãm giới thiệu về giặc đói, giặc dốt năm 1945

Anh Trần Văn Tuấn cùng con nhỏ tham quan các thiết bị bay không người lái