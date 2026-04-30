中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đông đảo người dân đến xem triển lãm “80 năm An ninh Nhân dân - Lá chắn thầm lặng”

Thứ Năm, 11:53, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lần đầu tiên tại thành phố biển Đà Nẵng, người dân, du khách được tham quan các loại thiết bị tiên tiến phục vụ ngành An ninh Công an Nhân dân. Người dân còn được tham gia trải nghiệm phá án trên không gian mạng, có qùa mang về… trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Từ hôm nay (30/4) đến ngày 03/5, tại Công viên APEC, phường Hải Châu, Bộ Công an phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Triển lãm “80 năm An ninh Nhân dân - Lá chắn bình yên”. Đây là chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân.

UAV scan địa hình phục vụ nghiệp vụ an ninh
Trẻ em rất thích thú với các loại khí tài như súng

Ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ 30/4, đông đảo người dân thành phố biển Đà Nẵng đã chọn khu triển lãm để tham quan. Các ông bố, bà mẹ dẫn theo con nhỏ đến tham quan triển lãm, xem mô hình thiết bị bay không người lái, đọc thông tin các vụ án nổi bật như Vụ án tại số 7 phố Ôn Như Hầu, mốc son vẻ vang của lực lượng An ninh Nhân dân, cuộc đấu tranh chống gián điệp, phản động, bảo vệ lực lượng kháng chiến, phục vụ đắc lực cho các chiến dịch, góp phần đánh thắng thực dân Pháp xâm lược, đưa cách mạng nước ta bước sang giải đoạn mới. Người dân cũng rất quan tâm đến thông tin triển lãm về “Kế hoạch phản gián CM12”, bắt sống toán gián điệp “Minh Vương 2  tại Ca Mau”.. Tại khu triển lãm Bức tường An ninh mạng, người xem rất ấn tượng khi tham quan tại đây. Anh Trần Văn Tuấn cùng con nhỏ, nhà ở phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đến tham quan triển lãm này chia sẻ:

“Thông qua các trang thông tin tôi biết hôm nay có triển lãm của Bộ Công an tổ chức nên tôi dẫn con đến tham quan. Tôi khá bất ngờ và cảm thấy công nghệ càng ngày càng phát triển theo kịp thời đại, xu hướng của thế giới. Cũng là một điểm đáng đến tham quan, biết được thêm các công nghệ của chúng ta”

Súng áp chế thiết bị bay không người lái trưng bày tại triển lãm

Một khu vực khác tại phố đi bộ Bạch Đằng, ngay tại khu Công viên APEC có khu triển lãm được đông đảo bạn trẻ hào hứng tham gia. Đó là khu vực “Hành trình phá án”. Bước vào không gian này, người dân, du khách nhìn thấy ngay những hình ảnh “Giặc dốt” và “Giặc đói”. Bức tranh nêu rõ giai đoạn “Giặc đói” khiến 2 triệu người Việt chết trong nạn đói năm 1945, kho bạc thời điểm này chỉ còn 1.233.000 đồng, trong đó quá nửa là tiền rách. Sang khu vực bên cạnh, người dân được trực tiếp tham gia vào hành trình phá án trên không gian mạng bẳng cách trả lời các câu hỏi liên quan vụ án và nhận những phần quà nhỏ có ý nghĩa. Anh Lê Đại Việt, khách du lịch cùng con nhỏ tham gia trải nghiệm phá án tỏ ra thích thú khi tham gia sự kiện này:

“Ngày hôm nay tôi tham gia chương trình ở đây cũng như tham gia trò chơi thì hiểu biết hơn về các nghiệp vụ liên quan đối với ngành Công an trong quá trình bảo vệ an ninh của Tổ quốc, giúp cho cháu hiểu hơn về các vấn đề liên quan đến giữ gìn an ninh trật tự cũng như về nền hòa bình của nước ta hiện nay. Đối với triển lãm này mang màu sắc rất gần gũi. Đây cũng là 1 trải nghiệm khám phá, giúp cho các cháu hiểu hơn về hòa bình, sự khó khăn trong việc gìn giữ, bảo vệ An ninh Tổ quốc trong thời bình hiện nay”.

UAV đặc nhiệm thả quả nổ

Triển lãm “80 năm An ninh Nhân dân - Lá chắn thầm lặng” diễn ra từ ngày 30/4 đến 03/5, tái hiện chặng đường gần một thế kỷ của lực lượng An ninh Nhân dân dưới lá cờ vẻ vang của Đảng thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật, kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, kết nối mạch nguồn Quá khứ - Hiện tại - Tương lai. Các hoạt động trải nghiệm “Hành trình bình yên”, “Ngôi sao bình yên - Dấu ấn cộng đồng”, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi người dân hiểu rõ hơn về công tác của lực lượng An ninh Nhân dân, khơi dậy sự tự hào, tinh thần tích cực hỗ trợ lực lượng Công an bảo vệ bình yên Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, đóng góp cho hoà bình ở khu vực và trên thế giới.

Hình ảnh người dân du khách tham quan triển lãm:

Khu trưng bày sách Công an Nhân dân
Khu trưng bày Kế hoạch CM12 đỉnh cao phản gián được nhiều người quan tâm
Khu trưng bày được thiết kế bắt mắt, lôi cuốn
Khách du lịch nước ngoài tham quan triển lãm thiết bị bay không người lái
Hai con trai anh Nguyễn Hoàng Long ở Đà Nẵng chăm chú xem video giới thiệu các cuộc chống phản gián
Góc triển lãm giới thiệu về giặc đói, giặc dốt năm 1945
Anh Trần Văn Tuấn cùng con nhỏ tham quan các thiết bị bay không người lái
Anh Lê Đại Việt, khách du lịch cùng con nhỏ tham gia trải nghiệm phá án
Thành Long/VOV- Miền Trung
Tag: An Ninh VOV- miền Trung Ôn Như Hầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Công an tổ chức Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

VOV.VN - Từ ngày 29/4 đến 3/5, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Gala “Tổ quốc bình yên”. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại, hứa hẹn mang đến “đại tiệc” trải nghiệm đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Bộ Công an Khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

VOV.VN - Tối 29/4, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là chương trình kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Xem triển lãm của Bộ Công an, người dân tin tưởng vào thế trận an ninh nhân dân

VOV.VN - Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước (tại xã Đông Anh, TP Hà Nội), gian triển lãm của Bộ Công an có chủ đề “Công an nhân dân - 80 năm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân”.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục