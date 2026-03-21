Động đất 3,6 độ Richter ở xã Măng Bút, rung lắc lan xa tới ven biển Quảng Ngãi

Thứ Bảy, 22:21, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trận động đất 3,6 độ Richter xảy ra tối 21/3 tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ) gây rung lắc trong bán kính khoảng 80km. Nhiều người dân ven biển Quảng Ngãi lần đầu cảm nhận rõ rung chấn kéo dài vài giây.

Theo Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất xảy ra lúc 18h21', có độ lớn 3,6 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.

Dù cường độ được xếp vào loại nhỏ đến trung bình, rung chấn vẫn lan xa nên người dân ở nhiều khu vực cách tâm chấn hàng chục ki-lô-mét có thể cảm nhận được.

Vị trí trận động đất ở xã Măng Bút, Kon Tum cũ. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Ngoài các địa bàn gần tâm chấn như Sơn Tây, Ba Tơ, Sơn Hà, rung lắc còn được ghi nhận tại các xã phía đông Quảng Ngãi như Đức Phổ, Nghĩa Hành, Long Phụng, thậm chí ở khu vực ven biển Mỹ Khê, Dung Quất, cách tâm động đất khoảng 80km. Nhiều người cảm nhận rung lắc kéo dài khoảng 3 giây.

Trước đó, lúc 16h30' cùng ngày, khu vực này ghi nhận một trận động đất 2,7 độ Richter; tối 20/3 cũng xảy ra thêm một trận 2,6 độ Richter. Các trận động đất đều được đánh giá có rủi ro thiên tai cấp 0, đang được Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục theo dõi.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (cũ) ghi nhận nhiều trận động đất. Theo các chuyên gia, đây là vùng động đất yếu, cường độ cực đại không vượt quá 5,5 độ Richter. Phần lớn các rung chấn được xác định là động đất kích thích, liên quan đến hoạt động tích nước của các hồ thủy điện, làm gia tăng áp lực lên các đới đứt gãy trong lòng đất.

Clip rung chấn tại xã Ba Tơ
Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: xã Măng Bút Quảng Ngãi trận động đất huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum cũ rung lắc rung chấn đới đứt gãy
Tin liên quan

Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất
Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất

VOV.VN - Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết, hôm nay (17/3), hệ thống của Trung tâm đã ghi nhận 2 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Bút và Kon Plông của tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất

Quảng Ngãi xảy ra 2 trận động đất

VOV.VN - Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết, hôm nay (17/3), hệ thống của Trung tâm đã ghi nhận 2 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Bút và Kon Plông của tỉnh Quảng Ngãi.

Động đất mạnh 5,8 độ gây rung chấn tại Cuba
Động đất mạnh 5,8 độ gây rung chấn tại Cuba

VOV.VN - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 5,8 độ đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Cuba vào sáng sớm 17/3. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại.

Động đất mạnh 5,8 độ gây rung chấn tại Cuba

Động đất mạnh 5,8 độ gây rung chấn tại Cuba

VOV.VN - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 5,8 độ đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Cuba vào sáng sớm 17/3. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại.

Động đất với độ lớn 2.5 độ richter ở xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu.
Động đất với độ lớn 2.5 độ richter ở xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu.

VOV.VN - Sáng 20/3, một trận động đất độ lớn 2.5 được ghi nhận tại xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu, có độ sâu khoảng 10 km.

Động đất với độ lớn 2.5 độ richter ở xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu.

Động đất với độ lớn 2.5 độ richter ở xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu.

VOV.VN - Sáng 20/3, một trận động đất độ lớn 2.5 được ghi nhận tại xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu, có độ sâu khoảng 10 km.

