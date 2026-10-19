Động đất ở Sơn La làm đá lăn vào nhà dân và gây hư hỏng một số công trình

Như đã đưa tin, trận động đất xảy ra vào khoảng 7h00 sáng nay (19/10), với cường độ 4,2 độ richter, tâm chấn ở xã Tà Hộc (khu vực huyện Mai Sơn cũ), tỉnh Sơn La, khiến người dân ở cả khu vực tâm chấn và các địa bàn lân cận cảm nhận rõ rung lắc.

Tảng đá lớn lăn vào khu bếp của hộ dân ở tiểu khu 17, xã Mai Sơn sau trận động đất. (Ảnh T.H)

Tại tiểu khu 17, xã Mai Sơn, trận động đất đã làm 1 tảng đá to lăn vào khu bếp của một hộ dân, làm vỡ tường bao, hư hỏng tường nhà, sập mái tôn và một số đồ dùng sinh hoạt; không có thiệt hại về người. Ngay sau khi nắm được thông tin, UBND xã Mai Sơn đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, kiểm đếm thiệt hại và hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả. Rung chấn của trận động đất cũng khiến tường, cột tại trụ sở làm việc của một số cơ quan, đơn vị ở xã Mai Sơn bị nứt, vỡ.

Trước diễn biến bất thường của thiên tai, người dân cần chủ động theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng, kiểm tra mức độ an toàn của nhà ở, công trình sau rung chấn; nâng cao cảnh giác tại các khu vực sườn dốc, taluy có nguy cơ đá lăn, sạt lở, kịp thời di chuyển đến nơi an toàn khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Clip Đá lăn vào nhà dân (Clip T.H)