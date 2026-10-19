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Sơn La động đất 4,2 độ richter, người dân cảm nhận rõ rung lắc

Thứ Hai, 09:00, 19/10/2026
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VOV.VN - Sáng 19/10, một trận động đất có độ lớn 4,2 độ richter đã xảy ra tại khu vực xã Tà Hộc (khu vực huyện Mai Sơn cũ), tỉnh Sơn La, khiến người dân tại khu vực tâm chấn và các địa bàn lân cận cảm nhận rõ rung lắc trong thời gian ngắn.

Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn, trận động đất xảy ra lúc 6 giờ 59 phút 21 giây, tại vị trí có tọa độ 21,250 độ vĩ Bắc, 104,120 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là cấp 0.

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Trận động đất xảy ra tại khu vực xã Tà Hộc (khu vực huyện Mai Sơn cũ), tỉnh Sơn La. (Ảnh V.V.L.Đ.C)

Thời điểm xảy ra động đất, người dân tại khu vực tâm chấn tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La và một số khu vực lân cận cảm nhận rõ nhà cửa, đồ đạc và mặt đất rung lắc trong khoảng thời gian ngắn. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại do trận động đất gây ra.

Clip Động đất ở Sơn La. (Clip T.N)

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi động đất xảy ra, người dân cần giữ bình tĩnh khi xảy ra rung lắc; nhanh chóng di chuyển đến vị trí an toàn nếu cần thiết, tránh xa các công trình có nguy cơ mất an toàn. Sau động đất, cần kiểm tra tình trạng nhà cửa, công trình và không tự ý tiếp cận những khu vực có dấu hiệu nứt, nghiêng, sụt lún; đồng thời tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai.

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Liên tiếp xảy ra 4 trận động đất tại Quảng Ngãi và Đà Nẵng

VOV.VN - Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hôm nay, tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra 4 trận động đất, có độ lớn từ 2,6 đến 3,0.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
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