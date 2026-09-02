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Doanh thu du lịch Lâm Đồng đạt hơn 1.400 tỷ đồng dịp 2/9

Thứ Tư, 14:35, 02/09/2026
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VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, doanh thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ước đạt khoảng 1.410 tỷ đồng.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, từ 29/8 đến 2/9, tổng lượng khách đến tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ước đạt khoảng 680.000 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 1.410 tỷ đồng.

doanh thu du lich lam Dong dat hon 1.400 ty dong dip 2 9 hinh anh 1
Du khách tham quan, vui chơi tại một điểm du lịch ở khu vực Đà Lạt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Khách lưu trú tập trung đông từ ngày 29/8 đến 1/9. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 65-70%; riêng các khách sạn từ 3-5 sao đạt khoảng 80-85%. Trong những ngày cao điểm từ 30/8 đến 1/9, nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất 100%.

doanh thu du lich lam Dong dat hon 1.400 ty dong dip 2 9 hinh anh 2
Du khách tham quan khu vực ven biển Lâm Đồng rực rỡ cờ Tổ quốc trong những ngày nghỉ lễ.

Kỳ nghỉ năm nay, du lịch Lâm Đồng diễn ra sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại cũng góp phần tăng kết nối, thu hút khách.

doanh thu du lich lam Dong dat hon 1.400 ty dong dip 2 9 hinh anh 3
Khu vực chợ Đà Lạt đông kín người dân, du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Giá phòng và các dịch vụ du lịch cơ bản ổn định, tăng nhẹ so với ngày thường; không ghi nhận tình trạng ép giá, chèo kéo khách. An ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và an toàn tại các khu, điểm du lịch cơ bản được bảo đảm.

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Đà Lạt mưa lạnh vẫn đông khách dịp 2/9

VOV.VN - Dù thời tiết những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, không thuận lợi, nhiều thời điểm có mưa, nhiệt độ xuống khoảng 16°C, lượng du khách đổ về phố núi vẫn đông. Lưu lượng phương tiện tăng cao, song giao thông tại các tuyến, nút giao trọng điểm cơ bản thông suốt, an toàn.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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