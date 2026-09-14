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Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên chia buồn gia đình Thiếu tá hy sinh khi cứu người

Thứ Hai, 07:05, 14/09/2026
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VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng Tư lệnh Quân khu 3 đến thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng, người đã hy sinh khi lao xuống dòng nước xiết để cứu người.

Tối 13/9, ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, và Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, đến gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, thăm hỏi, động viên và chia buồn trước sự mất mát đột ngột của gia đình.

Cùng đi có ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo xã Vũ Thư.

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Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc (áo xanh) cùng Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 đến động viên, chia buồn cùng gia quyến Thiếu tá Trần Văn Tùng.

Tại gia đình, các lãnh đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới người thân Thiếu tá Trần Văn Tùng, động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Quân khu 3 khẳng định hành động dũng cảm của Thiếu tá Trần Văn Tùng là hình ảnh đẹp về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần sẵn sàng quên mình vì nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình; phối hợp tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng Thiếu tá Trần Văn Tùng chu đáo, trang trọng, phù hợp với nghi thức quân đội và phong tục địa phương.

Thiếu tá Trần Văn Tùng có vợ và 2 con nhỏ. Con gái lớn sinh năm 2019, đang học lớp 2 và vừa đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc. Con trai nhỏ mới 4 tuổi.

Trước đó, trưa 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Văn Tùng đi qua cầu Bo bắc qua sông Trà Lý thì phát hiện nam thanh niên Đ.V.L. (SN 1996) có ý định tự tử. Thiếu tá Trần Văn Tùng cùng một người dân tiếp cận, kiên nhẫn thuyết phục L. từ bỏ ý định dại dột.

Tuy nhiên, khi Thiếu tá Trần Văn Tùng quay lại lấy xe máy để đưa L. về nhà như đã hứa, nam thanh niên bất ngờ gieo mình xuống dòng sông đang chảy xiết. Thiếu tá Trần Văn Tùng đã cởi bỏ quân phục, lao xuống sông cứu người. Anh tiếp cận được L. nhưng dòng nước chảy mạnh cuốn cả hai mất tích.

Sau hơn một ngày huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm, chiều và tối 13/9, lực lượng chức năng lần lượt tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên Đ.V.L.

Camera ghi cảnh thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người rồi mất tích:

 
Tiến Thắng/VTC News
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