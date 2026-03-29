Dông lốc gây thiệt hại ở khu vực thị xã Nghĩa Lộ cũ, tỉnh Lào Cai

Chủ Nhật, 20:12, 29/03/2026
VOV.VN - Cơn dông lốc rất mạnh xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút chiều nay (29/3) tại khu vực thị xã Nghĩa Lộ cũ, nay là các phường Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia và xã Liên Sơn của tỉnh Lào Cai đã gây đổ cây, tốc mái nhà dân, làm 1 công nhân vệ sinh môi trường bị thương.

Cụ thể, tại khu vực tổ dân phố số 1, trước cổng UBND phường Nghĩa Lộ, một cây xanh lớn đã bất ngờ gãy đổ do gió giật mạnh, đè trúng một nhân viên lao công đang thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường.

Cây xanh gãy đổ la liệt sau dông lốc

Do sự việc xảy ra nhanh trong điều kiện mưa lớn, nạn nhân không kịp tránh né và bị thương. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai điều động xe cấp cứu, tiến hành sơ cứu ban đầu và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện để điều trị.

Hàng trăm ngôi nhà của người dân bị tốc mái từ 30 đến 50%
Trận dông lốc cũng làm nhiều cây xanh gãy đổ, hàng trăm nhà dân trên địa bàn bị tốc mái, nhiều công trình bị hư hỏng, một số diện tích lúa và hoa màu bị gãy đổ.

Đặc biệt, trên tỉnh lộ 174 thuộc địa bàn phường Trung Tâm, một cây lớn đổ xuống đường, làm hư hỏng xe ô tô của người đi đường.   

Một cây to bị đổ trên tỉnh lộ 174

Theo người dân địa phương, lâu lắm rồi mới thấy trận dông lốc lớn như vậy. Trời đang nắng, bỗng dông lốc bất ngờ kéo về khiến mọi người không kịp trở tay.

Công trình công cộng hư hỏng

Để kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả do mưa bão, các xã, phường đã thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo Đảng ủy, UBND làm trưởng đoàn đi kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tại chỗ giúp nhân dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông, lốc xoáy ở Lào Cai

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản hỏa tốc số 2081, yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa dông kèm lốc xoáy, xảy ra trong đêm 21/3 và ngày 22/3/2026.

Mưa dông, lốc xoáy gây nhiều thiệt hại cho Lào Cai

VOV.VN - 2 ngày qua, mưa dông kèm lốc xoáy đã xảy ra tại một số địa phương của tỉnh Lào Cai, gây nhiều thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 5,3 tỷ đồng.

