Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông, lốc xoáy ở Lào Cai

Thứ Hai, 15:59, 23/03/2026
VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản hỏa tốc số 2081, yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa dông kèm lốc xoáy, xảy ra trong đêm 21/3 và ngày 22/3/2026.

 Theo thống kê ban đầu, thiên tai xảy ra tại các xã Bản Lầu, Cao Sơn, Si Ma Cai, Sín Chéng, Bảo Nhai, Phong Hải, Dền Sáng, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La, Cát Thịnh, Chấn Thịnh làm hơn 620 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, khoảng 150 ha cây trồng bị ảnh hưởng và 2 người ở xã Thượng Bằng La bị thương. Nhiều công trình hạ tầng bị hư hại, trong đó 1 dãy phòng học Trường Tiểu học và THCS Thượng Bằng La bị tốc mái hoàn toàn, nhà vòm đa năng và một số phòng làm việc trụ sở UBND xã bị tốc mái. Ngoài ra, nhiều vị trí cột điện hạ thế và hơn 60 cột điện dân sinh ở Lào Cai bị gãy đổ, làm gián đoạn cấp điện cho gần 300 khách hàng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng, nặng nhất là tại xã Thượng Bằng La với hơn 600 ngôi nhà bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính phối hợp hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định; Công ty Điện lực Lào Cai tập trung sửa chữa lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn...

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong ngày hôm nay 23/3, vùng mây đối lưu đang tiếp tục phát triển, có khả năng gây mưa rào và dông tại một số khu vực như Dền Sáng, Y Tý, Mường Hum và lan sang Trịnh Tường, Bát Xát, Bản Xèo, Ngũ Chỉ Sơn, Cốc San, Tả Phìn. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Mưa dông chiều 22/3 làm hư hại nhà cửa của nhân dân xã Thượng Bằng La, Lào Cai.
Mưa dông, lốc xoáy gây nhiều thiệt hại cho Lào Cai

VOV.VN - 2 ngày qua, mưa dông kèm lốc xoáy đã xảy ra tại một số địa phương của tỉnh Lào Cai, gây nhiều thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 5,3 tỷ đồng.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
Tag: Lào Cai mưa dông lốc xoáy thiệt hại nặng tốc mái nhà cây trồng hư hại cột điện gãy hỗ trợ người dân chủ tịch tỉnh lào cai
100 bệnh nhân nghèo ở Điện Biên sẽ được phẫu thuật mắt miễn phí

VOV.VN - 100 bệnh nhân nghèo tại Điện Biên sẽ được khám, phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí trong khuôn khổ chương trình “Hành trình ánh sáng”. Hoạt động không chỉ giúp người bệnh phục hồi thị lực mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân đạo và hợp tác y tế Việt Nam – Trung Quốc.

VOV.VN - 100 bệnh nhân nghèo tại Điện Biên sẽ được khám, phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí trong khuôn khổ chương trình “Hành trình ánh sáng”. Hoạt động không chỉ giúp người bệnh phục hồi thị lực mà còn lan tỏa ý nghĩa nhân đạo và hợp tác y tế Việt Nam – Trung Quốc.

Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo nguồn cung thuốc trước biến động quốc tế

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị chủ động rà soát tình hình tồn trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại đơn vị, đặc biệt đối với các thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị trước rủi ro gián đoạn vận chuyển quốc tế.

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị chủ động rà soát tình hình tồn trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại đơn vị, đặc biệt đối với các thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị trước rủi ro gián đoạn vận chuyển quốc tế.

Cấp phép thi công hệ thống điện trang trí và lưới an toàn vào cầu Bến Thủy 1

VOV.VN - Khu Quản lý Đường bộ II đã cấp phép thi công công trình xây dựng, lắp đặt hệ thống điện trang trí và hệ thống lưới an toàn tại cầu Bến Thủy 1, đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

VOV.VN - Khu Quản lý Đường bộ II đã cấp phép thi công công trình xây dựng, lắp đặt hệ thống điện trang trí và hệ thống lưới an toàn tại cầu Bến Thủy 1, đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

