Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông, lốc xoáy ở Lào Cai

Theo thống kê ban đầu, thiên tai xảy ra tại các xã Bản Lầu, Cao Sơn, Si Ma Cai, Sín Chéng, Bảo Nhai, Phong Hải, Dền Sáng, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La, Cát Thịnh, Chấn Thịnh làm hơn 620 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, khoảng 150 ha cây trồng bị ảnh hưởng và 2 người ở xã Thượng Bằng La bị thương. Nhiều công trình hạ tầng bị hư hại, trong đó 1 dãy phòng học Trường Tiểu học và THCS Thượng Bằng La bị tốc mái hoàn toàn, nhà vòm đa năng và một số phòng làm việc trụ sở UBND xã bị tốc mái. Ngoài ra, nhiều vị trí cột điện hạ thế và hơn 60 cột điện dân sinh ở Lào Cai bị gãy đổ, làm gián đoạn cấp điện cho gần 300 khách hàng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng, nặng nhất là tại xã Thượng Bằng La với hơn 600 ngôi nhà bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính phối hợp hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định; Công ty Điện lực Lào Cai tập trung sửa chữa lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn...

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong ngày hôm nay 23/3, vùng mây đối lưu đang tiếp tục phát triển, có khả năng gây mưa rào và dông tại một số khu vực như Dền Sáng, Y Tý, Mường Hum và lan sang Trịnh Tường, Bát Xát, Bản Xèo, Ngũ Chỉ Sơn, Cốc San, Tả Phìn. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Mưa dông chiều 22/3 làm hư hại nhà cửa của nhân dân xã Thượng Bằng La, Lào Cai.