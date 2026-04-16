中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dông lốc, mưa đá ở Lào Cai gây thiệt hại ước tính hơn 30 tỉ đồng

Thứ Năm, 10:35, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ đêm 15/4 đến rạng sáng 16/4, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa nhỏ đến mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản.

Báo cáo nhanh từ UBND các xã thuộc hai huyện Mường Khương và Bắc Hà cho thấy, thiên tai đã làm 4 người bị thương. Các nạn nhân là công nhân đang ngủ tại lán ở khu vực thôn Ngải Số, xã Bắc Hà, hiện đã được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.

dong loc, mua da o lao cai gay thiet hai uoc tinh hon 30 ti dong hinh anh 1
Mưa đá với kích thước rất lớn (Ảnh: An Kiên)

Về thiệt hại tài sản, toàn tỉnh ghi nhận 338 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 333 nhà bị hư hỏng một phần và 5 nhà bị tốc mái. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng chịu thiệt hại nặng nề với tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên tới 485,5 ha. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 30 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, cùng công an, dân quân và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp hiện trường và gia cố tạm thời nhà cửa bị hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn.

Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai kịp thời. Các nạn nhân bị thương đã được sơ cứu và điều trị nhanh chóng, không để xảy ra tình huống mất an toàn nghiêm trọng sau thiên tai. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng nhanh chóng tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Theo nhận định, dù diễn ra trong thời gian ngắn, đợt thiên tai này đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân, với thiệt hại tập trung chủ yếu ở nhà ở, cây trồng và các công trình phụ trợ.

dong loc, mua da o lao cai gay thiet hai uoc tinh hon 30 ti dong hinh anh 2
Mưa đá làm hư hỏng nhiều ngôi nhà và hoa màu (Ảnh: An Kiên)

Trong thời gian tới, thời tiết khu vực được dự báo còn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Do đó, các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến, chủ động phương án ứng phó, tránh bị động, bất ngờ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường đang tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả, ưu tiên hỗ trợ các hộ có nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng sớm ổn định cuộc sống. Đối với các trường hợp thiệt hại nhẹ và trung bình, công tác khắc phục tạm thời dự kiến hoàn thành trong vòng 3-7 ngày tới.

Các địa phương cũng tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ thiệt hại, đặc biệt trong lĩnh vực nhà ở và sản xuất nông nghiệp, làm cơ sở để tổng hợp, báo cáo và đề xuất các biện pháp hỗ trợ theo quy định.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: mưa dông lốc xoáy mưa đá Lào Cai thiệt hại thiên tai tốc mái nhà nông nghiệp thiệt hại gió giật mạnh phòng chống thiên tai khắc phục hậu quả
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa đá xuất hiện trong đêm tại Hà Nội
Mưa đá xuất hiện trong đêm tại Hà Nội

VOV.VN - Rạng sáng 30/3, người dân tại một số phường xã tại Hà Nội như Việt Hưng, Phù Đổng... bất ngờ bị đánh thức bởi trận mưa đá với cường độ mạnh.

Mưa đá xuất hiện trong đêm tại Hà Nội

Mưa đá xuất hiện trong đêm tại Hà Nội

VOV.VN - Rạng sáng 30/3, người dân tại một số phường xã tại Hà Nội như Việt Hưng, Phù Đổng... bất ngờ bị đánh thức bởi trận mưa đá với cường độ mạnh.

Mưa đá xuất hiện tại xã miền núi Nghệ An
Mưa đá xuất hiện tại xã miền núi Nghệ An

VOV.VN - Chiều 29/3, trên địa bàn xã Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) xảy ra dông kèm mưa đá, gió giật trong khoảng gần 10 phút, khiến người dân bất ngờ trước diễn biến thời tiết cực đoan.

Mưa đá xuất hiện tại xã miền núi Nghệ An

Mưa đá xuất hiện tại xã miền núi Nghệ An

VOV.VN - Chiều 29/3, trên địa bàn xã Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) xảy ra dông kèm mưa đá, gió giật trong khoảng gần 10 phút, khiến người dân bất ngờ trước diễn biến thời tiết cực đoan.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục