Dông lốc, mưa đá ở Lào Cai gây thiệt hại ước tính hơn 30 tỉ đồng

Báo cáo nhanh từ UBND các xã thuộc hai huyện Mường Khương và Bắc Hà cho thấy, thiên tai đã làm 4 người bị thương. Các nạn nhân là công nhân đang ngủ tại lán ở khu vực thôn Ngải Số, xã Bắc Hà, hiện đã được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.

Mưa đá với kích thước rất lớn (Ảnh: An Kiên)

Về thiệt hại tài sản, toàn tỉnh ghi nhận 338 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 333 nhà bị hư hỏng một phần và 5 nhà bị tốc mái. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng chịu thiệt hại nặng nề với tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên tới 485,5 ha. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 30 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, cùng công an, dân quân và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân di dời tài sản, dọn dẹp hiện trường và gia cố tạm thời nhà cửa bị hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn.

Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai kịp thời. Các nạn nhân bị thương đã được sơ cứu và điều trị nhanh chóng, không để xảy ra tình huống mất an toàn nghiêm trọng sau thiên tai. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng nhanh chóng tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Theo nhận định, dù diễn ra trong thời gian ngắn, đợt thiên tai này đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân, với thiệt hại tập trung chủ yếu ở nhà ở, cây trồng và các công trình phụ trợ.

Mưa đá làm hư hỏng nhiều ngôi nhà và hoa màu (Ảnh: An Kiên)

Trong thời gian tới, thời tiết khu vực được dự báo còn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Do đó, các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến, chủ động phương án ứng phó, tránh bị động, bất ngờ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường đang tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả, ưu tiên hỗ trợ các hộ có nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng sớm ổn định cuộc sống. Đối với các trường hợp thiệt hại nhẹ và trung bình, công tác khắc phục tạm thời dự kiến hoàn thành trong vòng 3-7 ngày tới.

Các địa phương cũng tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ thiệt hại, đặc biệt trong lĩnh vực nhà ở và sản xuất nông nghiệp, làm cơ sở để tổng hợp, báo cáo và đề xuất các biện pháp hỗ trợ theo quy định.