Mưa đá xuất hiện tại xã miền núi Nghệ An

Thứ Hai, 07:14, 30/03/2026
VOV.VN - Chiều 29/3, trên địa bàn xã Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) xảy ra dông kèm mưa đá, gió giật trong khoảng gần 10 phút, khiến người dân bất ngờ trước diễn biến thời tiết cực đoan.

Theo lãnh đạo UBND xã Quỳ Châu, khoảng gần 16h cùng ngày, một trận dông mạnh xuất hiện, bầu trời nhanh chóng chuyển tối, gió giật liên tục rồi xảy ra mưa đá trên diện rộng tại nhiều khu vực thuộc địa bàn xã (trước đây là xã Châu Hạnh, thị trấn Tân Lạc). Các viên đá có kích thước không đồng đều, nhiều viên to bằng ngón chân cái, rơi với mật độ dày.

mua da xuat hien tai xa mien nui nghe an hinh anh 1
Dông lốc kèm mưa đá bất ngờ xuất hiện tại xã miền núi Quỳ Châu, Nghệ An. (Ảnh: Lương Hoa).

Ghi nhận ban đầu, địa phương chưa phát hiện thiệt hại về người, tài sản, nhà cửa và hoa màu.

Người dân địa phương cho biết, khi mưa đá xảy ra, tiếng va đập lớn liên tục vang lên trên mái nhà, ngoài sân đá phủ kín mặt đất. Nhiều hộ phải đóng kín cửa để tránh đá văng vào nhà. Sau khoảng 10 phút, mưa đá ngớt, tại các khe, rãnh thoát nước trên các tuyến đường liên bản vẫn còn đọng lại lớp đá dày kéo dài hàng chục mét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối 29/3, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10–30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Tại Nghệ An, dông lốc và mưa đá thường xuất hiện trong giai đoạn giao mùa từ tháng 3 đến tháng 5, đặc biệt ở khu vực miền núi phía Tây do điều kiện địa hình thuận lợi cho đối lưu phát triển mạnh.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế hoạt động ngoài trời khi có dông lốc, mưa đá; chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh thiệt hại về người và tài sản.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: mưa đá dông lốc thiệt hại thời tiết cực đoan nghệ an.
Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng tại Sơn La
VOV.VN - Chiều 22/3, tại các bản Hang Mon 1, Hang Mon 2, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La xảy ra mưa đá kèm dông lốc, gây thiệt hại nặng đến nhiều diện tích cây trồng, chủ yếu là cây mận của người dân.

Mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở xã Pa Ủ, Lai Châu
VOV.VN - Mưa đá, gió lốc diễn ra khoảng 30 phút từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ ngày 17/3 tại bản Cờ Lò, xã Pa Ủ, tỉnh Lai Châu, khiến 24 ngôi nhà của dân bị tốc mái tôn.

Mưa lũ cuốn trôi cầu tạm ở xã miền núi Trà Liên (TP. Đà Nẵng)
VOV.VN - Mưa lớn những ngày qua làm nước sông dâng cao, cuốn trôi hoàn toàn cầu tạm nối các cụm dân cư với trung tâm xã Trà Liên, TP Đà Nẵng (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) vào rạng sáng 14/3.

