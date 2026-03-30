Mưa đá xuất hiện trong đêm tại Hà Nội

Theo ghi nhận, ban đầu các viên đá có kích thước nhỏ, chỉ bằng đầu ngón tay. Tuy nhiên, sau đó kích thước tăng dần, có viên to bằng chiếc chén, rơi xuống với lực mạnh, tạo tiếng động lớn khi va vào mái tôn và mặt đường. Thời điểm mưa đá xảy ra, nhiều người đang di chuyển ngoài đường phải vội vàng tìm nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn.

Mưa đá xuất hiện tại Việt Hưng rạng sáng 30/3. Ảnh: Nguyễn Xuân Linh

Theo phản ánh của người dân, mưa đá diễn ra thành hai đợt trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, nhiều viên to đá to, rơi xuống rất mạnh. Hậu quả, một số nơi bị hư hỏng ở phần mái.

Trước đó, vào chiều 29/3, tại khu vực Sơn Tây (Hà Nội) cũng đã xảy ra mưa đá kéo dài khoảng 15-20 phút. Người dân cho biết các viên đá khi đó có kích thước nhỏ, không gây thiệt hại đáng kể.

Mưa đá kèm dông lốc gây thiệt hại tại khu vực chợ Ninh Hiệp (Hà Nội). Ảnh: Phương Thảo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trước khi xảy ra hiện tượng trên, cơ quan này đã phát đi cảnh báo về khả năng xuất hiện dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội.

Qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết, cơ quan chuyên môn ghi nhận các vùng mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa rào và dông cho hàng loạt khu vực như Giảng Võ, Phú Thượng, Tây Hồ, Bồ Đề, Việt Hưng, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Ba Vì… và nhiều địa bàn lân cận.