中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mưa đá xuất hiện trong đêm tại Hà Nội

Thứ Hai, 08:40, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rạng sáng 30/3, người dân tại một số phường xã tại Hà Nội như Việt Hưng, Phù Đổng... bất ngờ bị đánh thức bởi trận mưa đá với cường độ mạnh.

Theo ghi nhận, ban đầu các viên đá có kích thước nhỏ, chỉ bằng đầu ngón tay. Tuy nhiên, sau đó kích thước tăng dần, có viên to bằng chiếc chén, rơi xuống với lực mạnh, tạo tiếng động lớn khi va vào mái tôn và mặt đường. Thời điểm mưa đá xảy ra, nhiều người đang di chuyển ngoài đường phải vội vàng tìm nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn.

mua da xuat hien trong dem tai ha noi hinh anh 1
Mưa đá xuất hiện tại Việt Hưng rạng sáng 30/3. Ảnh: Nguyễn Xuân Linh

Theo phản ánh của người dân, mưa đá diễn ra thành hai đợt trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, nhiều viên to đá to, rơi xuống rất mạnh. Hậu quả, một số nơi bị hư hỏng ở phần mái.

Trước đó, vào chiều 29/3, tại khu vực Sơn Tây (Hà Nội) cũng đã xảy ra mưa đá kéo dài khoảng 15-20 phút. Người dân cho biết các viên đá khi đó có kích thước nhỏ, không gây thiệt hại đáng kể.

mua da xuat hien trong dem tai ha noi hinh anh 2
Mưa đá kèm dông lốc gây thiệt hại tại khu vực chợ Ninh Hiệp (Hà Nội). Ảnh: Phương Thảo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trước khi xảy ra hiện tượng trên, cơ quan này đã phát đi cảnh báo về khả năng xuất hiện dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội.

Qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết, cơ quan chuyên môn ghi nhận các vùng mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa rào và dông cho hàng loạt khu vực như Giảng Võ, Phú Thượng, Tây Hồ, Bồ Đề, Việt Hưng, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Ba Vì… và nhiều địa bàn lân cận.

mua_da.jpg

Mưa đá xuất hiện tại xã miền núi Nghệ An

VOV.VN - Chiều 29/3, trên địa bàn xã Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) xảy ra dông kèm mưa đá, gió giật trong khoảng gần 10 phút, khiến người dân bất ngờ trước diễn biến thời tiết cực đoan.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàng trăm tấn mơ rụng do mưa đá, hỗ trợ người dân Chiềng An gom nhặt quả rơi
Hàng trăm tấn mơ rụng do mưa đá, hỗ trợ người dân Chiềng An gom nhặt quả rơi

VOV.VN - Chỉ còn 1 tuần nữa là mơ bước vào chính vụ thu hoạch, nhưng trận dông lốc, mưa đá dữ dội xảy ra tối 22/3 vừa qua đã khiến hàng trăm tấn quả bị quật rụng. Những ngày qua, các lực lượng đã chạy đua với thời gian, hỗ trợ bà con gom nhặt, tận thu quả mơ ngay dưới tán cây.

Hàng trăm tấn mơ rụng do mưa đá, hỗ trợ người dân Chiềng An gom nhặt quả rơi

Hàng trăm tấn mơ rụng do mưa đá, hỗ trợ người dân Chiềng An gom nhặt quả rơi

VOV.VN - Chỉ còn 1 tuần nữa là mơ bước vào chính vụ thu hoạch, nhưng trận dông lốc, mưa đá dữ dội xảy ra tối 22/3 vừa qua đã khiến hàng trăm tấn quả bị quật rụng. Những ngày qua, các lực lượng đã chạy đua với thời gian, hỗ trợ bà con gom nhặt, tận thu quả mơ ngay dưới tán cây.

Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng tại Sơn La
Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng tại Sơn La

VOV.VN - Chiều 22/3, tại các bản Hang Mon 1, Hang Mon 2, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La xảy ra mưa đá kèm dông lốc, gây thiệt hại nặng đến nhiều diện tích cây trồng, chủ yếu là cây mận của người dân.

Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng tại Sơn La

Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng tại Sơn La

VOV.VN - Chiều 22/3, tại các bản Hang Mon 1, Hang Mon 2, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La xảy ra mưa đá kèm dông lốc, gây thiệt hại nặng đến nhiều diện tích cây trồng, chủ yếu là cây mận của người dân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục