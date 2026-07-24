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Đồng Tháp bàn giao 901 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đếnTrung tâm Giám định ADN

Thứ Sáu, 16:02, 24/07/2026
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VOV.VN - Đồng Tháp đã bàn giao 901 mẫu hài cốt liệt sĩ đến Trung tâm Giám định ADN, đồng thời tiếp tục triển khai lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ và thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp, việc triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và kết quả thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa” trên địa bàn tỉnh đã đạt được kế hoạch đề ra.

Dong thap ban giao 901 mau sinh pham hai cot liet si dentrung tam giam dinh adn hinh anh 1
Đồng Tháp còn rất nhiều mộ liệt sỹ chưa có thông tin đang được tiếp tục lấy mẫu sinh phẩm và giám định ADN

Đến nay, Đồng Tháp đã lấy mẫu đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 5 nghĩa trang liệt sĩ; đang thực hiện nhiệm vụ tại 2 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật được 1.439 mộ, lấy được 1096 mẫu hài cốt liệt sĩ và bàn giao cho Trung tâm Giám định ADN - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 901 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt; toàn bộ mẫu hài cốt liệt sĩ được quản lý, bảo quản, hoàn thiện hồ sơ, cập nhật và số hóa dữ liệu theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ; quản lý, khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời triển khai kiểm tra, xác minh các nguồn tin về nơi chôn cất liệt sĩ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh, đến nay, toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ 42 hộ, gồm 20 căn xây mới và 22 căn sửa chữa. Trong đó, đã khởi công 13 căn xây mới; 2 căn dự kiến khởi công vào đầu tháng 8/2026; 2 căn chưa triển khai do còn vướng mắc về đất ở; 5 căn xây mới và 22 căn sửa chữa còn lại đang được các địa phương hoàn thiện các điều kiện để triển khai theo kế hoạch.

Nhìn chung công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai chặt chẽ, hiệu quả; nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN được thực hiện đúng kế hoạch, đúng quy trình kỹ thuật. Việc tổ chức làm trước, rút kinh nghiệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, tạo cơ sở thực tiễn để triển khai đồng bộ nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, phục vụ công tác báo cáo theo yêu cầu của Quân khu.

Dong thap ban giao 901 mau sinh pham hai cot liet si dentrung tam giam dinh adn hinh anh 2
Lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ tại tỉnh Đồng Tháp để xác định danh tính liệt sỹ qua giám định ADN

Tuy nhiên, nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN là nhiệm vụ mới, lần đầu triển khai trên địa bàn tỉnh; trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục. Đối với Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, vẫn còn một số trường hợp chưa thể triển khai do vướng mắc về đất ở, cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương để tháo gỡ, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

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Lâm Đồng lấy hơn 1.500 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

VOV.VN - Ngày 23/7, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thu nhận hơn 1.500 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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