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Triển lãm "Ký ức thời hoa lửa" tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Thứ Sáu, 11:35, 24/07/2026
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VOV.VN - Sáng 24/7, tại Khu Di tích lịch sử Chín Hầm, phường An Cựu, thành phố Huế, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế khai mạc triển lãm chuyên đề "Ký ức thời hoa lửa" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Triển lãm "Ký ức thời hoa lửa" giới thiệu 80 hình ảnh, tư liệu tiêu biểu về sự ra đời của Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng và những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân trong công tác chăm lo gia đình chính sách.

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Người xem tại Triển lãm "Ký ức thời hoa lửa" tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Bên cạnh đó, triển lãm tái hiện những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

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Triển lãm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Mỗi hình ảnh, tư liệu được trưng bày không chỉ là những minh chứng lịch sử chân thực mà còn là những câu chuyện xúc động về sự cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

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Khu Di tích lịch sử Chín Hầm, phường An Cựu, thành phố Huế.

Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thành phố Huế cho biết: “Thông qua triển lãm lần này, Bảo tàng Lịch sử mong muốn gửi đến thông điệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và ghi nhận những công lao đóng góp của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ thì giúp xây dựng hun đúc lên tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, từ đó tinh thần phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

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Các đại biểu xem triển lãm.

Trước lễ khai mạc triển lãm, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố Huế, chính quyền địa phương cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường thuộc Đại học Huế đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Chín Hầm.

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Tìm hài cốt liệt sĩ từ ký ức của đồng đội

VOV.VN - Giữa tháng Bảy nắng như đổ lửa, khu vực gần ga Hương Thủy, thành phố Huế rộn tiếng máy xúc, cuốc xẻng của Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt liệt sĩ 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế. Họ thận trọng múc từng gàu đất, bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn lại nằm lại nơi này.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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