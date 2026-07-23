Lâm Đồng lấy hơn 1.500 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Trong đợt cao điểm từ ngày 23-26/7, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức thu nhận 1.521 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại. Việc lấy mẫu được triển khai đồng loạt tại 16 điểm tập trung trên địa bàn tỉnh và 3 tổ lưu động đến tận nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc không có khả năng đi lại.

Cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ tại điểm lấy mẫu, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Có mặt từ sáng sớm để thực hiện lấy mẫu, bà Phùng Thị Huệ, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, bày tỏ mong muốn sớm xác định được danh tính người thân để gia đình và con cháu có nơi hương khói.

"Nguyện vọng lớn nhất của gia đình là xác định đúng danh tính của ông. Bây giờ phần mộ đã đưa về nghĩa trang nhưng chưa có tên. Chúng tôi chỉ mong khi con cháu đến thắp hương thì biết đúng nơi, đúng người để tưởng nhớ", bà Phùng Thị Huệ nói.

Thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ADN trong đợt cao điểm từ ngày 23-26/7, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN không chỉ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu xác định danh tính liệt sĩ mà còn thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thượng tá Võ Xuân Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng công an đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu.

"Công an tỉnh đã thành lập 16 điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN trên toàn tỉnh và 3 tổ lưu động đến tận nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ già yếu, đi lại khó khăn. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn dữ liệu", Thượng tá Võ Xuân Bình nói.

Mỗi mẫu sinh phẩm ADN được bổ sung sẽ mở thêm cơ hội xác định danh tính một liệt sĩ chưa rõ thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng ngân hàng gen liệt sĩ và đáp ứng mong mỏi của nhiều gia đình sau hàng chục năm chờ đợi người thân được trở về với tên tuổi của mình.