English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lâm Đồng lấy hơn 1.500 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Thứ Năm, 17:25, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/7, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thu nhận hơn 1.500 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Trong đợt cao điểm từ ngày 23-26/7, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức thu nhận 1.521 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại. Việc lấy mẫu được triển khai đồng loạt tại 16 điểm tập trung trên địa bàn tỉnh và 3 tổ lưu động đến tận nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc không có khả năng đi lại.

lam Dong lay hon 1.500 mau adn than nhan liet si hinh anh 1
Cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ tại điểm lấy mẫu, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Có mặt từ sáng sớm để thực hiện lấy mẫu, bà Phùng Thị Huệ, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, bày tỏ mong muốn sớm xác định được danh tính người thân để gia đình và con cháu có nơi hương khói.

"Nguyện vọng lớn nhất của gia đình là xác định đúng danh tính của ông. Bây giờ phần mộ đã đưa về nghĩa trang nhưng chưa có tên. Chúng tôi chỉ mong khi con cháu đến thắp hương thì biết đúng nơi, đúng người để tưởng nhớ", bà Phùng Thị Huệ nói.

lam Dong lay hon 1.500 mau adn than nhan liet si hinh anh 2
Thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ADN trong đợt cao điểm từ ngày 23-26/7, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN không chỉ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu xác định danh tính liệt sĩ mà còn thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thượng tá Võ Xuân Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng công an đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu.

"Công an tỉnh đã thành lập 16 điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN trên toàn tỉnh và 3 tổ lưu động đến tận nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ già yếu, đi lại khó khăn. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn dữ liệu", Thượng tá Võ Xuân Bình nói.

Mỗi mẫu sinh phẩm ADN được bổ sung sẽ mở thêm cơ hội xác định danh tính một liệt sĩ chưa rõ thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng ngân hàng gen liệt sĩ và đáp ứng mong mỏi của nhiều gia đình sau hàng chục năm chờ đợi người thân được trở về với tên tuổi của mình.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lâm Đồng hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 9/11 nghĩa trang liệt sĩ
Lâm Đồng hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 9/11 nghĩa trang liệt sĩ

VOV.VN - Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lâm Đồng hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 9/11 nghĩa trang liệt sĩ

Lâm Đồng hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 9/11 nghĩa trang liệt sĩ

VOV.VN - Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lâm Đồng quy tập, lấy mẫu ADN 12 hài cốt liệt sĩ tại Chiến khu Lê
Lâm Đồng quy tập, lấy mẫu ADN 12 hài cốt liệt sĩ tại Chiến khu Lê

VOV.VN - Sau thời gian khảo sát thực địa, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp tổ chức khai quật 12 phần mộ liệt sĩ tại nghĩa địa thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ).

Lâm Đồng quy tập, lấy mẫu ADN 12 hài cốt liệt sĩ tại Chiến khu Lê

Lâm Đồng quy tập, lấy mẫu ADN 12 hài cốt liệt sĩ tại Chiến khu Lê

VOV.VN - Sau thời gian khảo sát thực địa, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp tổ chức khai quật 12 phần mộ liệt sĩ tại nghĩa địa thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ).

Hơn 4.800 mộ liệt sĩ tại Lâm Đồng sẽ được lấy mẫu phục vụ xác định danh tính
Hơn 4.800 mộ liệt sĩ tại Lâm Đồng sẽ được lấy mẫu phục vụ xác định danh tính

VOV.VN -Hướng tới 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ(27/7/1947 - 27/7/2027), tỉnh Lâm Đồng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sĩ trước 15/11/2026.

Hơn 4.800 mộ liệt sĩ tại Lâm Đồng sẽ được lấy mẫu phục vụ xác định danh tính

Hơn 4.800 mộ liệt sĩ tại Lâm Đồng sẽ được lấy mẫu phục vụ xác định danh tính

VOV.VN -Hướng tới 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ(27/7/1947 - 27/7/2027), tỉnh Lâm Đồng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sĩ trước 15/11/2026.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục