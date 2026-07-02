English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Tháp chi gần 14 tỷ đồng khắc phục sạt lở khẩn cấp

Thứ Năm, 09:45, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định chi gần 14 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2025 để xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hạ tầng giao thông nông thôn.

Trước tình hình sạt lở bờ sông, kênh, rạch diễn biến phức tạp trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành 3 quyết định phê duyệt các dự án xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở với tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025 nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và duy trì giao thông nông thôn ở các địa phương.

Theo đó, các dự án được triển khai tại các xã Kim Sơn, Bình Hàng Trung và Bình Trưng, tập trung xử lý những điểm sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, hạ tầng giao thông và đời sống người dân trong khu vực ảnh hưởng của sạt lở.

Dong thap chi gan 14 ty dong khac phuc sat lo khan cap hinh anh 1
Đồng Tháp chi gần 14 tỷ đồng khắc phục các điểm sạt lở khẩn cấp

Tại xã Kim Sơn, tỉnh đầu tư gần 4 tỷ đồng để thực hiện dự án khắc phục điểm sạt lở tuyến đường cặp kênh Nguyễn Tấn Thành (ấp Đông Hòa) và tuyến đường bờ Tây cặp kênh Rạch Gầm (ấp Mỹ). Dự án gồm gia cố bờ bằng cọc bạch đàn, thảm đá, xây dựng tường kè, hoàn trả mặt đường với tổng chiều dài hơn 100m, góp phần bảo vệ các tuyến giao thông nông thôn và khu dân cư ven kênh.

Dong thap chi gan 14 ty dong khac phuc sat lo khan cap hinh anh 2
Các điểm sạt lở gây chia cắt đường giao thông và đe dọa nhà ở của người dân

Tại xã Bình Hàng Trung, dự án khắc phục sạt lở bờ Đông kênh Cái Bèo (khu vực Tổ 3a, 3b, ấp 4, đoạn từ nhà ông Võ Văn Nuôi đến Nghĩa Chánh) có tổng vốn đầu tư hơn 3,84 tỷ đồng. Công trình sử dụng giải pháp kè mềm bằng rọ đá kết hợp cọc dừa, cọc tràm và vải địa kỹ thuật trên chiều dài 289m nhằm ổn định mái bờ, hạn chế sạt lở và bảo vệ tuyến đường ven kênh.

Dong thap chi gan 14 ty dong khac phuc sat lo khan cap hinh anh 3
Gần đây, tình trạng sạt lở ven sông, rạch tại tỉnh Đồng Tháp rất báo động

Trong khi đó, dự án xử lý sạt lở bờ Tây kênh Thuộc Nhiêu, có tổng mức đầu tư hơn 6,07 tỷ đồng. Công trình xây dựng tuyến kè bê tông cốt thép dài 144 m, gia cố chân kè bằng thảm đá và cừ tràm, cừ bạch đàn đồng thời tái lập hơn 151m mặt đường bê tông phục vụ giao thông.

Cả 3 dự án trên đều thuộc công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp IV, thực hiện trong giai đoạn 2025-2026 bằng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tiếp tục xảy ra sạt lở ven sông Trà Lọt (Đồng Tháp), giao thông chia cắt
Tiếp tục xảy ra sạt lở ven sông Trà Lọt (Đồng Tháp), giao thông chia cắt

VOV.VN - Trong khi điểm sạt lở ven sông Cổ Cò (xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp) mới đây, chưa khắc phục thì tại đường đê ven sông Trà Lọt (xã Cái Bè) xảy ra sạt lở gây ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Tiếp tục xảy ra sạt lở ven sông Trà Lọt (Đồng Tháp), giao thông chia cắt

Tiếp tục xảy ra sạt lở ven sông Trà Lọt (Đồng Tháp), giao thông chia cắt

VOV.VN - Trong khi điểm sạt lở ven sông Cổ Cò (xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp) mới đây, chưa khắc phục thì tại đường đê ven sông Trà Lọt (xã Cái Bè) xảy ra sạt lở gây ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Đồng Tháp: Sạt lở “hàm ếch” ven sông Cổ Cò cần xử lý khẩn cấp
Đồng Tháp: Sạt lở “hàm ếch” ven sông Cổ Cò cần xử lý khẩn cấp

VOV.VN - Tại tỉnh Đồng Tháp vừa xảy ra một điểm sạt lở lớn gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhiều người dân.

Đồng Tháp: Sạt lở “hàm ếch” ven sông Cổ Cò cần xử lý khẩn cấp

Đồng Tháp: Sạt lở “hàm ếch” ven sông Cổ Cò cần xử lý khẩn cấp

VOV.VN - Tại tỉnh Đồng Tháp vừa xảy ra một điểm sạt lở lớn gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhiều người dân.

Người dân ven sông Bắc Khê mong chờ tuyến kè chống sạt lở trước mùa mưa bão
Người dân ven sông Bắc Khê mong chờ tuyến kè chống sạt lở trước mùa mưa bão

VOV.VN - Hàng trăm hộ dân sinh sống ven sông Bắc Khê thuộc các xã Thất Khê và Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) nhiều năm qua luôn thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở mỗi mùa mưa bão. Vì vậy, dự án kè chống sạt lở hai bờ sông Bắc Khê với tổng vốn đầu tư gần 140 tỷ đồng đang được người dân kỳ vọng sớm hoàn thành để bảo vệ hạ tầng.

Người dân ven sông Bắc Khê mong chờ tuyến kè chống sạt lở trước mùa mưa bão

Người dân ven sông Bắc Khê mong chờ tuyến kè chống sạt lở trước mùa mưa bão

VOV.VN - Hàng trăm hộ dân sinh sống ven sông Bắc Khê thuộc các xã Thất Khê và Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) nhiều năm qua luôn thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở mỗi mùa mưa bão. Vì vậy, dự án kè chống sạt lở hai bờ sông Bắc Khê với tổng vốn đầu tư gần 140 tỷ đồng đang được người dân kỳ vọng sớm hoàn thành để bảo vệ hạ tầng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục