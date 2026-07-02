Đồng Tháp chi gần 14 tỷ đồng khắc phục sạt lở khẩn cấp

Trước tình hình sạt lở bờ sông, kênh, rạch diễn biến phức tạp trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành 3 quyết định phê duyệt các dự án xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở với tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025 nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và duy trì giao thông nông thôn ở các địa phương.

Theo đó, các dự án được triển khai tại các xã Kim Sơn, Bình Hàng Trung và Bình Trưng, tập trung xử lý những điểm sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, hạ tầng giao thông và đời sống người dân trong khu vực ảnh hưởng của sạt lở.

Đồng Tháp chi gần 14 tỷ đồng khắc phục các điểm sạt lở khẩn cấp

Tại xã Kim Sơn, tỉnh đầu tư gần 4 tỷ đồng để thực hiện dự án khắc phục điểm sạt lở tuyến đường cặp kênh Nguyễn Tấn Thành (ấp Đông Hòa) và tuyến đường bờ Tây cặp kênh Rạch Gầm (ấp Mỹ). Dự án gồm gia cố bờ bằng cọc bạch đàn, thảm đá, xây dựng tường kè, hoàn trả mặt đường với tổng chiều dài hơn 100m, góp phần bảo vệ các tuyến giao thông nông thôn và khu dân cư ven kênh.

Các điểm sạt lở gây chia cắt đường giao thông và đe dọa nhà ở của người dân

Tại xã Bình Hàng Trung, dự án khắc phục sạt lở bờ Đông kênh Cái Bèo (khu vực Tổ 3a, 3b, ấp 4, đoạn từ nhà ông Võ Văn Nuôi đến Nghĩa Chánh) có tổng vốn đầu tư hơn 3,84 tỷ đồng. Công trình sử dụng giải pháp kè mềm bằng rọ đá kết hợp cọc dừa, cọc tràm và vải địa kỹ thuật trên chiều dài 289m nhằm ổn định mái bờ, hạn chế sạt lở và bảo vệ tuyến đường ven kênh.

Gần đây, tình trạng sạt lở ven sông, rạch tại tỉnh Đồng Tháp rất báo động

Trong khi đó, dự án xử lý sạt lở bờ Tây kênh Thuộc Nhiêu, có tổng mức đầu tư hơn 6,07 tỷ đồng. Công trình xây dựng tuyến kè bê tông cốt thép dài 144 m, gia cố chân kè bằng thảm đá và cừ tràm, cừ bạch đàn đồng thời tái lập hơn 151m mặt đường bê tông phục vụ giao thông.

Cả 3 dự án trên đều thuộc công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp IV, thực hiện trong giai đoạn 2025-2026 bằng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025.