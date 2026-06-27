Sạt lở ven sông cắt đứt đường giao thông, uy hiếp nhà dân ở Đồng Tháp

Vào rạng sáng 27/6 tại tổ 27, đường Thiên Hộ Dương, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra sạt đoạn sạt lở ven bờ sông Cần Lố với chiều dài khoảng 50 mét, chiều rộng khoảng 10m. Sạt lở đã cắt đứt giao thông qua đoạn này và có nguy cơ sạt lở tiếp diễn uy hiếp hàng rào của nhà dân. Tại đoạn sạt lở đã làm một số cây cảnh và cây trồng của người dân rơi xuống sông.

Đoạn sạt lở "hàm ếch" cắt đứt đường đi lại của người dân

Sau khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thọ đã chỉ đạo Phòng Kinh tế đến hiện trường khảo sát và giăng dây cảnh báo không cho xe và người tham gia giao thông tại đoạn sạt lở và đề xuất phương án khắc phục sớm nhất.

Chiều 27/6, lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Tháp đến hiện trường khảo sát đoạn sạt lở để cùng chính quyền địa phương đề ra biện pháp xử lý.

Chính quyền địa phương đã thực hiện biện pháp xử lý tạm thời để sạt lở không tiếp diễn

Trước đó, tại sông Cổ Cò, xã Mỹ Lợi; sông Trà Lọt, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp cũng đã xảy ra sạt lở “hàm ếch” gây cắt đứt đường giao thông. Chính quyền và ngành chức năng địa phương đang khắc phục tạm thời sớm ổn định tình hình giao thông, đi lại của người dân.

Gần đây, tình hình sạt lở ven sông, rạch ở tỉnh Đồng Tháp rất báo động, nhất là vào mùa mưa bão.