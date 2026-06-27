English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sạt lở ven sông cắt đứt đường giao thông, uy hiếp nhà dân ở Đồng Tháp

Thứ Bảy, 16:01, 27/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ sạt lở ven sông vừa xảy ra tại xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp khiến đoạn đường dài khoảng 50m bị sụp xuống sông, giao thông bị cắt đứt và nhiều cây trồng của người dân bị cuốn trôi.

Vào rạng sáng 27/6 tại tổ 27, đường Thiên Hộ Dương, ấp Mỹ Thuận,  xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra sạt đoạn sạt lở ven bờ sông Cần Lố với chiều dài khoảng 50 mét, chiều rộng khoảng 10m. Sạt lở đã cắt đứt giao thông qua đoạn này và có nguy cơ sạt lở tiếp diễn uy hiếp hàng rào của nhà dân. Tại đoạn sạt lở đã làm một số cây cảnh và cây trồng của người dân rơi xuống sông. 

sat lo ven song cat dut duong giao thong, uy hiep nha dan o Dong thap hinh anh 1
Đoạn sạt lở "hàm ếch" cắt đứt đường đi lại của người dân

Sau khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thọ đã chỉ đạo Phòng Kinh tế đến hiện trường khảo sát và giăng dây cảnh báo không cho xe và người tham gia giao thông tại đoạn sạt lở và đề xuất phương án khắc phục sớm nhất.

Chiều 27/6, lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Tháp đến hiện trường khảo sát đoạn sạt lở để cùng chính quyền địa phương đề ra biện pháp xử lý.

sat lo ven song cat dut duong giao thong, uy hiep nha dan o Dong thap hinh anh 2
Chính quyền địa phương đã thực hiện biện pháp xử lý tạm thời để sạt lở không tiếp diễn

Trước đó, tại sông Cổ Cò, xã Mỹ Lợi; sông Trà Lọt, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp cũng đã xảy ra sạt lở “hàm ếch” gây cắt đứt đường giao thông. Chính quyền và ngành chức năng địa phương đang khắc phục tạm thời sớm ổn định tình hình giao thông, đi lại của người dân.

Gần đây, tình hình sạt lở ven sông, rạch ở tỉnh Đồng Tháp rất báo động, nhất là vào mùa mưa bão. 

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đồng Tháp: Sạt lở “hàm ếch” ven sông Cổ Cò cần xử lý khẩn cấp
Đồng Tháp: Sạt lở “hàm ếch” ven sông Cổ Cò cần xử lý khẩn cấp

VOV.VN - Tại tỉnh Đồng Tháp vừa xảy ra một điểm sạt lở lớn gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhiều người dân.

Đồng Tháp: Sạt lở “hàm ếch” ven sông Cổ Cò cần xử lý khẩn cấp

Đồng Tháp: Sạt lở “hàm ếch” ven sông Cổ Cò cần xử lý khẩn cấp

VOV.VN - Tại tỉnh Đồng Tháp vừa xảy ra một điểm sạt lở lớn gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhiều người dân.

Đồng Tháp khẩn trương khắc phục đoạn sạt lở ven sông Phú An
Đồng Tháp khẩn trương khắc phục đoạn sạt lở ven sông Phú An

VOV.VN - Tại Đồng Tháp, chính quyền và lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố, khắc phục đoạn sạt lở bờ Đông sông Phú An (xã Bình Phú) nhằm bảo đảm an toàn dân sinh và sản xuất trước mùa mưa bão, sau sự cố làm sụp đường đal và ảnh hưởng khoảng 1.000 hộ dân cùng vùng sầu riêng rộng lớn.

Đồng Tháp khẩn trương khắc phục đoạn sạt lở ven sông Phú An

Đồng Tháp khẩn trương khắc phục đoạn sạt lở ven sông Phú An

VOV.VN - Tại Đồng Tháp, chính quyền và lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố, khắc phục đoạn sạt lở bờ Đông sông Phú An (xã Bình Phú) nhằm bảo đảm an toàn dân sinh và sản xuất trước mùa mưa bão, sau sự cố làm sụp đường đal và ảnh hưởng khoảng 1.000 hộ dân cùng vùng sầu riêng rộng lớn.

Đồng Tháp sạt lở bờ sông đe dọa sản xuất, hạ tầng giao thông và đời sống người dân
Đồng Tháp sạt lở bờ sông đe dọa sản xuất, hạ tầng giao thông và đời sống người dân

VOV.VN - Thời gian gần đây, tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn biến cực kỳ phức tạp và khó lường, đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất, hạ tầng giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Đồng Tháp sạt lở bờ sông đe dọa sản xuất, hạ tầng giao thông và đời sống người dân

Đồng Tháp sạt lở bờ sông đe dọa sản xuất, hạ tầng giao thông và đời sống người dân

VOV.VN - Thời gian gần đây, tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn biến cực kỳ phức tạp và khó lường, đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất, hạ tầng giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục