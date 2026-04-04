  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đồng Tháp chủ động ứng phó với dịch bệnh tay chân miệng bùng phát

Thứ Bảy, 17:30, 04/04/2026
VOV.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.100 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng gần 121% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tuần 12 (ngày 16 đến ngày 22/3/2026), toàn tỉnh ghi nhận 121 ca mắc.

Địa phương có số mắc tay chân miệng cao gồm: phường Cao Lãnh, xã Đốc Binh Kiều, Hòa Long, Mỹ Thọ... Bệnh này chủ yếu xảy ra ở trẻ em ở bậc học mầm non.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang 3 tháng qua, có 121 ca bệnh tay chân miệng nhập viện. Công tác điều trị bệnh cơ bản được kiểm soát tốt, hồi phục sau điều trị. Bệnh viện chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế và bố trí sẵn hệ thống phòng bệnh để sẵn sàng ứng phó khi số ca tăng.

Bác sĩ tại Khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy khám bệnh cho trẻ em

Những ngày gần đây, tại Khoa Nhi của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, số trẻ nhập viện điều trị bệnh tay chân miệng gia tăng. 

Hiện bệnh tay chân miệng chưa có vaccine phòng ngừa, bệnh có khả năng biến chứng nặng và gây tử vong. Do đó, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh hiện nay là điều cần thiết nhất. Các cơ sở y tế và hệ thống trường mầm non trên địa bàn tỉnh triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch tay chân miệng để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em. Các trạm y tế xã, phường thường xuyên thông tin tình hình dịch bệnh 2 ngày/lần với UBND xã, phường và tham mưu các hoạt động giám sát với sự tham gia của các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội.

Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động phòng, chống dịch chủ động, điều tra, xử lý ca bệnh ổ dịch đúng quy định tại cộng đồng; đẩy mạnh công tác truyền thông, nhất là tại các điểm trường học có số ca mắc cao trong thời điểm hiện tại; đổi mới, đa dạng hình thức truyền thông nhằm nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng. Các trường mầm non thực hiện nghiêm quy định vệ sinh ăn uống và không dùng chung vật dụng cá nhân; cho trẻ và giáo viên rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh tay chân miệng, trong đó tăng cường giám sát dịch tễ tại các địa bàn có nguy cơ cao, vùng giáp ranh, trường học, ổ dịch; phát hiện sớm, xử lý kịp thời ca bệnh đầu tiên. Đồng thời, tiếp tục mở rộng lấy mẫu và định tuýp vi rút để theo dõi diễn biến dịch tễ; thực hiện xử lý triệt để ổ dịch.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Số ca mắc tay chân miệng tăng cao, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Theo Bộ Y tế chỉ trong gần 3 tháng đầu năm 2026 cả nước ghi nhận gần 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó 4 ca tử vong, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Bộ Y tế cấp phép lưu hành vaccine tay chân miệng tại Việt Nam

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định cấp phép lưu hành cho nhiều vaccine mới tại Việt Nam (đợt 58), trong đó có vaccine Envacgen phòng bệnh tay chân miệng do chủng virus Enterovirus A71 (EV71) gây ra trong bối cảnh bệnh vẫn ghi nhận ca mắc rải rác.

Nguy cơ bùng phát dịch tay chân miệng, Bộ Y tế kiểm tra thực tế tại TP.HCM

VOV.VN - Trước tình hình bệnh tay chân miệng gia tăng nhanh, đặc biệt đã ghi nhận 8 trường hợp tử vong tại các tỉnh thành phía Nam, ngày 29/3, Đoàn công tác Bộ Y tế đã kiểm tra thực tế tại TP.HCM và làm việc với Viện Pasteur TP.HCM, Sở Y tế cùng các bệnh viện khu vực.

