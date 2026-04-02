TP.HCM ghi nhận hơn 9.100 ca tay chân miệng, tăng 191%

Thứ Năm, 21:41, 02/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến hết ngày 30/3/2026, TP.HCM đã ghi nhận 9.107 ca tay chân miệng, tăng 191% so với cùng kỳ năm 2025.

Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, sau giai đoạn giảm đầu năm, từ tháng 3, số ca mắc tay chân miệng có xu hướng tăng trở lại. Riêng tuần 13 ghi nhận 940 ca, tăng khoảng 43% so với trung bình 4 tuần trước đó. Bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi và đã có một số trường hợp không qua khỏi.

Đáng chú ý, hệ thống giám sát ghi nhận sự quay trở lại của virus Enterovirus 71 (EV71), đây là tác nhân từng gây các đợt dịch lớn. Theo bà Nga, EV71 có độc lực cao, lây lan nhanh và dễ gây biến chứng nặng.

tp.hcm ghi nhan hon 9.100 ca tay chan mieng, tang 191 hinh anh 1
Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (Ảnh: CTV Quỳnh Thơ)

Trước tình hình này, ngành y tế TP.HCM đã tăng cường giám sát và siết chặt phòng dịch, đặc biệt tại trường mầm non, nhà trẻ. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu phát hiện sớm ca bệnh, thông báo ngay cho y tế địa phương để xử lý, khoanh vùng, khử khuẩn.

Ngành y tế nhấn mạnh, vệ sinh cá nhân và môi trường là biện pháp quan trọng nhất. Trẻ và người chăm sóc cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đồ chơi và bề mặt tiếp xúc phải được vệ sinh định kỳ.

tp.hcm ghi nhan hon 9.100 ca tay chan mieng, tang 191 hinh anh 2
Chăm sóc trẻ nhập viện do tay chân miệng

Phụ huynh được khuyến cáo theo dõi sát trẻ mắc bệnh. Khoảng 80% trường hợp có thể điều trị tại nhà, nhưng cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi có dấu hiệu nặng như sốt cao khó hạ, giật mình, nôn nhiều. Trẻ mắc bệnh phải nghỉ học, cách ly ít nhất 10 ngày để hạn chế lây lan.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do nhóm virus đường ruột gây ra, phổ biến nhất là Coxsackievirus A16 và Enterovirus 71 (EV71). Bệnh đặc trưng bởi tình trạng sốt, loét miệng và phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, mông. Khác với các chủng thông thường, EV71 có khả năng tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, gây ra các biến chứng kịch tính như viêm não, phù phổi cấp hoặc suy tim chỉ sau vài giờ khởi phát.

screenshot_2026-04-01_150724.png

Tay chân miệng vào mùa: Đừng chủ quan

VOV.VN - Dịch bệnh tay chân miệng đang gia tăng nhanh tại khu vực phía Nam, đặc biệt là tại TP.HCM. Không chỉ số ca mắc tăng cao, nhiều trường hợp chuyển nặng, thậm chí đã ghi nhận tử vong, khiến không ít phụ huynh lo lắng.

Kim Dung - CTV Quỳnh Thơ/VOV-TPHCM
Tag: tay chân miệng dấu hiệu biến chứng cách phòng bênh
100% xã, phường trên địa bàn Cần Thơ ghi nhận trẻ mắc tay chân miệng

VOV.VN - Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Cần Thơ (CDC Cần Thơ) thông tin, số ca mắc bệnh tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ năm 2025, cảnh báo bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó đã có 1 trường hợp tử vong.

VOV.VN - Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Cần Thơ (CDC Cần Thơ) thông tin, số ca mắc bệnh tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ năm 2025, cảnh báo bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó đã có 1 trường hợp tử vong.

Nguy cơ bùng phát dịch tay chân miệng, Bộ Y tế kiểm tra thực tế tại TP.HCM

VOV.VN - Trước tình hình bệnh tay chân miệng gia tăng nhanh, đặc biệt đã ghi nhận 8 trường hợp tử vong tại các tỉnh thành phía Nam, ngày 29/3, Đoàn công tác Bộ Y tế đã kiểm tra thực tế tại TP.HCM và làm việc với Viện Pasteur TP.HCM, Sở Y tế cùng các bệnh viện khu vực.

VOV.VN - Trước tình hình bệnh tay chân miệng gia tăng nhanh, đặc biệt đã ghi nhận 8 trường hợp tử vong tại các tỉnh thành phía Nam, ngày 29/3, Đoàn công tác Bộ Y tế đã kiểm tra thực tế tại TP.HCM và làm việc với Viện Pasteur TP.HCM, Sở Y tế cùng các bệnh viện khu vực.

Bệnh tay chân miệng gia tăng, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng tại TP.HCM

VOV.VN - Số ca mắc tay chân miệng tại TP.HCM đang có xu hướng gia tăng trở lại, đáng chú ý là tỷ lệ ca nặng tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nguy hiểm ở trẻ nhỏ.

VOV.VN - Số ca mắc tay chân miệng tại TP.HCM đang có xu hướng gia tăng trở lại, đáng chú ý là tỷ lệ ca nặng tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nguy hiểm ở trẻ nhỏ.

