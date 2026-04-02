TP.HCM ghi nhận hơn 9.100 ca tay chân miệng, tăng 191%

Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, sau giai đoạn giảm đầu năm, từ tháng 3, số ca mắc tay chân miệng có xu hướng tăng trở lại. Riêng tuần 13 ghi nhận 940 ca, tăng khoảng 43% so với trung bình 4 tuần trước đó. Bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi và đã có một số trường hợp không qua khỏi.

Đáng chú ý, hệ thống giám sát ghi nhận sự quay trở lại của virus Enterovirus 71 (EV71), đây là tác nhân từng gây các đợt dịch lớn. Theo bà Nga, EV71 có độc lực cao, lây lan nhanh và dễ gây biến chứng nặng.

Trước tình hình này, ngành y tế TP.HCM đã tăng cường giám sát và siết chặt phòng dịch, đặc biệt tại trường mầm non, nhà trẻ. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu phát hiện sớm ca bệnh, thông báo ngay cho y tế địa phương để xử lý, khoanh vùng, khử khuẩn.

Ngành y tế nhấn mạnh, vệ sinh cá nhân và môi trường là biện pháp quan trọng nhất. Trẻ và người chăm sóc cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đồ chơi và bề mặt tiếp xúc phải được vệ sinh định kỳ.

Chăm sóc trẻ nhập viện do tay chân miệng

Phụ huynh được khuyến cáo theo dõi sát trẻ mắc bệnh. Khoảng 80% trường hợp có thể điều trị tại nhà, nhưng cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi có dấu hiệu nặng như sốt cao khó hạ, giật mình, nôn nhiều. Trẻ mắc bệnh phải nghỉ học, cách ly ít nhất 10 ngày để hạn chế lây lan.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do nhóm virus đường ruột gây ra, phổ biến nhất là Coxsackievirus A16 và Enterovirus 71 (EV71). Bệnh đặc trưng bởi tình trạng sốt, loét miệng và phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, mông. Khác với các chủng thông thường, EV71 có khả năng tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, gây ra các biến chứng kịch tính như viêm não, phù phổi cấp hoặc suy tim chỉ sau vài giờ khởi phát.