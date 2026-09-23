Đồng Tháp chuẩn bị đón thêm 12 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan

Trong số này có 8 cá thể sếu non, khoảng 1 năm tuổi và 4 cá thể trưởng thành, từ 18 đến 23 năm tuổi. Dự kiến, đàn sếu sẽ được vận chuyển từ Thái Lan về Việt Nam vào ngày 30/9. Đến nay, Vườn Quốc gia Tràm Chim đã hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, kiểm dịch; đồng thời xây dựng phương án vận chuyển, bố trí chuồng nuôi và chuẩn bị nguồn thức ăn, bảo đảm điều kiện chăm sóc đàn sếu đến cuối năm.

Cá thể Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, hoàn tất đầy đủ các quy trình, thủ tục, đặc biệt là công tác kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận CITES; bảo đảm việc tiếp nhận sếu đúng quy định, an toàn và thuận lợi. Công tác bàn giao, vận chuyển và tiếp nhận sếu tại Vườn Quốc gia Tràm Chim cũng được yêu cầu chuẩn bị chu đáo, bảo đảm các điều kiện cần thiết trong suốt quá trình di chuyển và chăm sóc.

Trước đó, ngày 20/4, Vườn Quốc gia Tràm Chim đã tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan bằng đường hàng không. Đây là những cá thể khoảng 7 tháng tuổi, được nhân nuôi tại Vườn thú Nakhon Ratchasima, gồm 3 con trống và 3 con mái.

Như vậy, việc tiếp nhận thêm 12 cá thể sếu lần này tiếp tục mở rộng đàn sếu được đưa về Tràm Chim, góp phần phục hồi quần thể sếu đầu đỏ tại vùng đất ngập nước đặc trưng của Đồng Tháp.

Sếu đầu đỏ là loài chim có giá trị sinh thái cao và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng. Việc bảo tồn, nhân nuôi và từng bước phục hồi quần thể sếu không chỉ có ý nghĩa đối với Vườn Quốc gia Tràm Chim và tỉnh Đồng Tháp, mà còn góp phần vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên trên phạm vi toàn cầu.