Tiếp nhận 6 cá thể Sếu đầu đỏ về Vườn Quốc gia Tràm Chim

Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp vừa tiếp nhận 6 cá thể Sếu đầu đỏ từ Thái Lan. Trước đó, các cá thể Sếu này được đưa về từ Vườn thú Nakhon Ratchasima, tỉnh Korat (Korat Zoo) bằng xe chuyên dụng đến Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok và sau đó máy bay Boeing 787, chuyến bay VN604 vận chuyển đàn Sếu đã hạ cánh an toàn xuống Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. HCM).

Đàn Sếu đang tìm thức ăn tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Đàn sếu gồm 2 cá thể trống và 4 cá thể mái, có trọng lượng từ 5,3 đến 6,7kg. Trong suốt quá trình vận chuyển, các cá thể sếu được chăm sóc chu đáo, đưa vào khu vực kiểm soát nhiệt độ nhằm đảm bảo sức khỏe trước khi lên tàu bay.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất, các cá thể sếu sẽ được đưa về Vườn Quốc gia Tràm Chim để theo dõi, chăm sóc, cách ly và thực hiện các bước thích nghi theo quy trình bảo tồn.

Cá thể Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Việc tiếp nhận thành công đợt sếu thứ hai tiếp tục khẳng định hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong nỗ lực phục hồi loài chim biểu tượng của vùng đất ngập nước Tràm Chim - khu Ramsar và càng ý nghĩa hơn khi hai quốc gia: Việt Nam và Thái Lan đang có nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việc đưa đàn Sếu trở về rừng Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp không chỉ là một sự kiện nhằm hiện thực hóa công tác bảo tồn đa dạng sinh học, mà còn là biểu tượng cho sự phục hồi hệ sinh thái và sức sống mới của Vườn Quốc gia Tràm Chim – khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới.