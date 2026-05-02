Đồng Tháp thả 20 con Cò Ốc quý hiếm về môi trường tự nhiên

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã An Long phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ấp Nhì đến hiện trường xác minh. Qua xác minh và kiểm đếm có 20 con Cò Ốc (Cò Nhạn) đang bị mắc bẫy lưới. Lực lượng tiến hành tháo gỡ và thả 20 con Cò Ốc về tự nhiên, đồng thời, thu gom số lưới giăng bẫy xử lý theo quy định.

Đàn Cò Ốc mắc bẫy đã được thả về tự nhiên (Ảnh: CA)

Cò Ốc (Cò Nhạn) là loài chim quý hiếm được ghi tên trong Sách đỏ Việt Nam. Đây là loài thuộc họ Hạc, nằm trong danh mục được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm săn bắt dưới mọi hình thức vì nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo tồn.

Do đó, việc phát hiện và giải cứu kịp thời đàn Cò Ốc trên của người dân và lực lượng công an xã An Long thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao trong việc bảo tồn loài động vật quý hiếm.