Đồng Tháp thả 20 con Cò Ốc quý hiếm về môi trường tự nhiên

Thứ Bảy, 19:38, 02/05/2026
VOV.VN - Mới đây, nông dân ấp Nhì, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp phát hiện có một đàn Cò Ốc (Cò Nhạn) đang bị mắc bẫy lưới ở giữa ruộng có nguy cơ đe dọa tính mạng các động vật này.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã  An Long phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ấp Nhì đến hiện trường xác minh. Qua xác minh và kiểm đếm có 20 con Cò Ốc (Cò Nhạn) đang bị mắc bẫy lưới. Lực lượng tiến hành tháo gỡ và thả 20 con Cò Ốc về tự nhiên, đồng thời, thu gom số lưới giăng bẫy xử lý theo quy định.

Dong thap tha 20 con co Oc quy hiem ve moi truong tu nhien hinh anh 1
Đàn Cò Ốc mắc bẫy đã được thả về tự nhiên (Ảnh: CA)

Cò Ốc (Cò Nhạn) là loài chim quý hiếm được ghi tên trong Sách đỏ Việt Nam. Đây là loài thuộc họ Hạc, nằm trong danh mục được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm săn bắt dưới mọi hình thức vì nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo tồn.

Do đó, việc phát hiện và giải cứu kịp thời đàn Cò Ốc trên của người dân và lực lượng công an xã An Long thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao trong việc bảo tồn loài động vật quý hiếm.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: Cò Ốc động vật quý hiếm bảo tồn thiên nhiên Cò Nhạn
Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên
VOV.VN - Gia Lai vừa tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sau thời gian cứu hộ, phục hồi. Đây là hoạt động góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

Liên tiếp các loài sinh vật quý hiếm xuất hiện gần bờ biển Lâm Đồng
VOV.VN - Sáng 24/3, người dân phát hiện một con cá mái chèo (cá hố rồng) đã chết, trôi dạt vào bờ biển Hàm Tiến (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) và một con rùa biển cũng đã chết, nặng khoảng 15-20kg  trôi dạt vào bãi biển Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng.

Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm
VOV.VN - Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Các vụ việc được điều tra, khởi tố nghiêm minh, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái và thượng tôn pháp luật.

