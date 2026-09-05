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Đồng Tháp hỗ trợ cát cho dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Thứ Bảy, 20:47, 05/09/2026
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VOV.VN - Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu san lấp, đặc biệt là cát và đá. Đồng Tháp dự kiến bố trí một mỏ cát có trữ lượng khoảng 1,47 triệu m³ để đáp ứng một phần nhu cầu vật liệu cho dự án.

Nhằm đáp ứng một phần nhu cầu vật liệu, nhất là phục vụ đoạn mở rộng cao tốc đi qua địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Đồng Tháp dự kiến sẽ bố trí một mỏ cát san lấp tại phường Cao Lãnh và xã Mỹ An Hưng, với diện tích khoảng 25,22ha, trữ lượng dự báo khoảng 1,47 triệu m³. Tuy nhiên, việc thực hiện các trình tự, thủ tục để cấp mỏ cát còn chậm, trong khi nhu cầu vật liệu phục vụ thi công dự án đang rất cấp thiết.

Để có cơ sở thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc cấp phép khai thác mỏ cát nói trên, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, cho ý kiến về việc bố trí mỏ cát phục vụ dự án.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ Xây dựng cho biết Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) có thuộc trường hợp được áp dụng cơ chế cấp mỏ vật liệu san lấp trực tiếp cho nhà đầu tư, chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công dự án theo quy định tại khoản 16 và khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản hay không.

Trường hợp dự án thuộc diện được áp dụng cơ chế này, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành văn bản làm cơ sở pháp lý, hướng dẫn cụ thể cho tỉnh và đơn vị đủ điều kiện đứng tên lập hồ sơ cấp phép khai thác, tổ chức khai thác và cung ứng vật liệu cho dự án theo quy định.

Đồng Tháp cũng đề nghị Bộ Xây dựng xác nhận mỏ cát san lấp dự kiến bố trí có nằm trong hồ sơ khảo sát nguồn vật liệu phục vụ dự án hay không. Trường hợp chưa có, đề nghị hướng dẫn việc bổ sung, cập nhật vào hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, nếu việc cấp trực tiếp mỏ cát san lấp cho nhà đầu tư, chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công làm thay đổi chi phí xây dựng công trình, tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng có văn bản xác nhận trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật và xử lý các nội dung về chi phí, giá hợp đồng và những vấn đề liên quan theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đề nghị rà soát, xác định đầy đủ, chính xác nhu cầu cát đắp nền và cập nhật vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án, làm cơ sở tổ chức thực hiện đúng quy định.

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Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang cần nguồn vật liệu để san lấp mặt bằng.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được khởi công từ tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành vào khoảng tháng 6/2028. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT, có tổng mức đầu tư hơn 36.172 tỷ đồng, chiều dài hơn 96km, bắt đầu từ nút giao Chợ Đệm (TP.HCM), đi qua địa bàn Tây Ninh, Đồng Tháp và kết thúc tại đầu cầu Mỹ Thuận 2, cầu nối Đồng Tháp với Vĩnh Long.

Theo thiết kế, đoạn TP.HCM - Trung Lương được mở rộng từ 6 lên 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận được mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Việc sớm tháo gỡ các thủ tục liên quan đến nguồn vật liệu, đặc biệt là cát san lấp, được xem là cần thiết nhằm bảo đảm tiến độ thi công, hướng tới mục tiêu đưa toàn tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vào khai thác trong năm 2028.

Đồng Tháp cần sớm giải quyết tình trạng các mỏ cát sau khi cấp phép khai thác bị chậm_.jpg

Đồng Tháp: Chuyển các mỏ cát “ế” từ dự án trọng điểm ngoài tỉnh về phục vụ tỉnh

VOV.VN - Sở Nông nghiệp- Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương điều chuyển các mỏ cát trước đây cấp phép khai thác phục vụ các dự án trọng điểm của quốc gia nay bị các chủ đầu tư “từ chối” tiếp nhận về phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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