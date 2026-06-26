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Đồng Tháp: Lấy 360 mẫu hài cốt để tiến hành xác định danh tính liệt sỹ

Thứ Sáu, 08:30, 26/06/2026
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VOV.VN - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 31 nghĩa trang liệt sĩ với 35.286 mộ liệt sĩ. Qua rà soát, toàn tỉnh có 11.810 mộ liệt sĩ chưa có thông tin cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Để tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ có hiệu quả, đúng tiến độ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh lựa chọn Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành (xã Phú Hựu) tổ chức làm trước để rút kinh nghiệm, làm cơ sở triển khai đồng bộ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

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Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp thông tin về việc lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ

Đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã khai quật 386/442; trong đó có 301 mộ được lấy được mẫu hài cốt, 85 mộ không lấy được mẫu hài cốt, tiến độ hoàn thành đạt hơn 87%. Toàn bộ số mẫu hài cốt liệt sĩ được quản lý, bảo quản, số hóa và lưu trữ tạm thời tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành theo đúng quy định.

Sau khi lấy mẫu ở Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành, lực lượng lấy mẫu xuống Nghĩa trang liệt sĩ Long Hưng A và Mỹ An Hưng B tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sỹ.  Qua đó khai quật 70 mộ, lấy được mẫu hài cốt ở 59 mộ, 11 một không lấy được mẫu hài cốt liệt sĩ. Toàn bộ 59 mẫu hài cốt liệt sĩ được quản lý, bảo quản, số hóa và lưu trữ tạm thời tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Cao Lãnh.

 Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp, do đây là nhiệm vụ mới, lần đầu triển khai trên địa bàn tỉnh; một số cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chưa có kinh nghiệm thực tế trong công tác khai quật, lấy mẫu, quản lý, bảo quản và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. 

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Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Đại đa số phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành đã được tôn tạo, nâng cấp nhiều lần; kết cấu xây dựng kiên cố, được ốp đá hoa cương nên việc tháo dỡ, khai quật, tìm kiếm vị trí hài cốt và hoàn trả hiện trạng phần mộ mất nhiều thời gian, công sức, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đồng thời tiến hành nhiều công đoạn như khai quật, lấy mẫu, đối chiếu, rà soát thông tin, số hóa dữ liệu, quản lý, bảo quản mẫu và hoàn thiện hồ sơ; các công đoạn có mối liên hệ chặt chẽ, phụ thuộc lẫn nhau nên ảnh hưởng nhất định đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường. Công tác hiệp đồng, phối hợp giữa các bộ phận tham gia thực hiện nhiệm vụ trong những ngày đầu triển khai có thời điểm chưa thật sự nhịp nhàng; việc tổ chức, điều hành một số nội dung phải vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Việc thực hiện quy trình số hóa còn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện vì khi tiến hành làm một mộ phải thực hiện toàn bộ từ chụp ảnh từ mộ nguyên trạng đến ảnh khi hoàn thiện sơ bộ mộ; khi đó mới thực hiện sang mộ tiếp theo, dẫn đến một số bộ phận sẽ bị gián đoạn trong công việc.

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Phó Thủ tướng: Tìm danh tính liệt sĩ là nhiệm vụ cấp bách chạy đua với thời gian

VOV.VN - Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Công việc thiêng liêng này vừa là trách nhiệm trước lịch sử, vừa là sự cấp bách chạy đua với thời gian.

Chu Trinh/VOV- ĐBSCL
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