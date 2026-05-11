  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đồng Tháp: Thêm một trường hợp nhảy cầu Rạch Miễu 1

Thứ Hai, 11:21, 11/05/2026
VOV.VN - Ngày 11/5, Công an phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa xảy ra một trường hợp nghi nhảy cầu Rạch Miễu 1. Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 22h45 ngày 10-5, ông Dương Ngọc Hiếu (59 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) đang giăng câu trên sông Tiền thì phát hiện một người rơi từ cầu Rạch Miễu 1 xuống sông Tiền.

Cầu Rạch Miễu 1 có nhiều trường hợp nhảy xuống sông tử vong
Cầu Rạch Miễu 1 có nhiều trường hợp nhảy xuống sông tử vong

Ngay lập tức ông Hiếu bơi xuồng đến tìm kiếm nhưng nạn nhân mất tích nên trình báo công an phường Thới Sơn. Tại hiện trường cơ quan công an ghi nhận gần trụ đèn số 19 trên cầu Rạch Miễu 1 có một xe máy biển số TP. HCM và 1 thẻ công nhân tên Ngô Quốc B., nghi do nạn nhân để lại.

Sau đó, công an phường Thới Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã huy động lực lượng phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, ngày 06/05, bà P T T (ngụ xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long) do bệnh trầm cảm và thiếu nợ nên đã nhảy cầu Rạch Miễu 1, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp tử vong.

 Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Hai nam sinh lao xuống sông cứu nữ sinh nhảy cầu ở Nghệ An

VOV.VN - Ngày 25/4, lãnh đạo Trường THPT Tân Kỳ 3 (Nghệ An) cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin về việc hai nam sinh của trường kịp thời cứu sống một nữ sinh nhảy cầu.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ nghi nhảy cầu tại Nghệ An

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể người phụ nữ được cho là nhảy cầu xuống sông Con (xã Tân Kỳ, Nghệ An) vào chiều 1/4.

Liên tiếp các vụ nhảy cầu tự tử, xã Hòa Phú (Đắk Lắk) lắp camera AI giám sát

VOV.VN - Sau khi liên tiếp xảy ra các vụ việc nhảy cầu tự tử tại khu vực Cầu 14, bắc qua sông Sêrêpôk, UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai lắp đặt hệ thống camera AI nhằm tăng cường giám sát, bảo đảm an ninh trật tự.

Cứu thành công một người đàn ông nhảy cầu Vĩnh Tuy giữa mùa đông buốt giá

VOV.VN - Vào khoảng 16h ngày 3/1, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ(PCCC&CNCH) Công an thành phố (TP) Hà Nội đã kịp thời cứu một người đàn ông nhảy từ cầu Vĩnh Tuy xuống sông, đưa đi cấp cứu an toàn.

