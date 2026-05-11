Đồng Tháp: Thêm một trường hợp nhảy cầu Rạch Miễu 1

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 22h45 ngày 10-5, ông Dương Ngọc Hiếu (59 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) đang giăng câu trên sông Tiền thì phát hiện một người rơi từ cầu Rạch Miễu 1 xuống sông Tiền.

Cầu Rạch Miễu 1 có nhiều trường hợp nhảy xuống sông tử vong

Ngay lập tức ông Hiếu bơi xuồng đến tìm kiếm nhưng nạn nhân mất tích nên trình báo công an phường Thới Sơn. Tại hiện trường cơ quan công an ghi nhận gần trụ đèn số 19 trên cầu Rạch Miễu 1 có một xe máy biển số TP. HCM và 1 thẻ công nhân tên Ngô Quốc B., nghi do nạn nhân để lại.

Sau đó, công an phường Thới Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã huy động lực lượng phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, ngày 06/05, bà P T T (ngụ xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long) do bệnh trầm cảm và thiếu nợ nên đã nhảy cầu Rạch Miễu 1, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp tử vong.