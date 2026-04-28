Khen thưởng 2 nam sinh dũng cảm cứu nữ sinh nhảy cầu ở Nghệ An

Phát biểu tại lễ khen thưởng, lãnh đạo UBND xã Tân An khẳng định, hành động của hai học sinh không chỉ cứu sống một mạng người mà còn là nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần dũng cảm, trách nhiệm vì cộng đồng trong xã hội.

Lãnh đạo UBND xã Tân An trao giấy khen cho Nguyễn Viết Huy và Đặng Bá Tuấn Anh. (Ảnh: Cẩm Tú).

Trước đó, khoảng 6h45 ngày 25/4, trên đường đến Trường THPT Tân Kỳ 3, khi đi qua cầu treo An Ngãi bắc qua sông Con, Nguyễn Viết Huy và Đặng Bá Tuấn Anh phát hiện một nữ sinh lớp 11 nhảy xuống sông. Ngay lập tức, bất chấp dòng nước chảy xiết, Huy và Tuấn Anh đã lao xuống để cứu nạn nhân.

Trong quá trình cứu hộ, một em đã bị va vào đá gây thương tích, nhưng với tinh thần quyết tâm và sự phối hợp nhịp nhàng, hai em đã đưa được nạn nhân vào bờ an toàn.

Tại buổi lễ, Đoàn xã Tân An cũng trao giấy khen nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần của hai học sinh.

Việc khen thưởng kịp thời góp phần lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, nhất là trong thế hệ trẻ.