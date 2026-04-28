Khen thưởng 2 nam sinh dũng cảm cứu nữ sinh nhảy cầu ở Nghệ An

Thứ Ba, 18:52, 28/04/2026
VOV.VN - Ngày 28/4, UBND xã Tân An (tỉnh Nghệ An) tổ chức trao giấy khen cho hai học sinh trường Trường THPT Tân Kỳ 3, Nguyễn Viết Huy (lớp 12A8) và Đặng Bá Tuấn Anh (lớp 10A4) vì hành động dũng cảm cứu người.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, lãnh đạo UBND xã Tân An khẳng định, hành động của hai học sinh không chỉ cứu sống một mạng người mà còn là nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần dũng cảm, trách nhiệm vì cộng đồng trong xã hội.

khen thuong 2 nam sinh dung cam cuu nu sinh nhay cau o nghe an hinh anh 1
Lãnh đạo UBND xã Tân An trao giấy khen cho Nguyễn Viết Huy và Đặng Bá Tuấn Anh. (Ảnh: Cẩm Tú).

Trước đó, khoảng 6h45 ngày 25/4, trên đường đến Trường THPT Tân Kỳ 3, khi đi qua cầu treo An Ngãi bắc qua sông Con, Nguyễn Viết Huy và Đặng Bá Tuấn Anh phát hiện một nữ sinh lớp 11 nhảy xuống sông. Ngay lập tức, bất chấp dòng nước chảy xiết, Huy và Tuấn Anh đã lao xuống để cứu nạn nhân.

Trong quá trình cứu hộ, một em đã bị va vào đá gây thương tích, nhưng với tinh thần quyết tâm và sự phối hợp nhịp nhàng, hai em đã đưa được nạn nhân vào bờ an toàn.

Tại buổi lễ, Đoàn xã Tân An cũng trao giấy khen nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần của hai học sinh.

Việc khen thưởng kịp thời góp phần lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, nhất là trong thế hệ trẻ.

Bá Thăng-CTV Cẩm Tú/VOV.VN
Tuyên dương nam sinh lớp 10 ở Nghệ An dũng cảm cứu 2 người gặp nạn trên biển
VOV.VN - Sáng 13/4, Trường THPT Nghi Lộc 3 (Nghệ An) đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10D4) vì hành động dũng cảm cứu 2 người gặp nạn trên biển.

Khen thưởng lực lượng cứu nạn tìm thấy nam sinh kiệt sức ở Tam Đảo

VOV.VN - UBND xã Đạo Trù quyết định khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn nam sinh mất tích tại khu vực rừng núi Tam Đảo, sau chiến dịch xuyên đêm huy động hàng trăm người tham gia.

Khen thưởng người đàn ông ở Nghệ An dũng cảm cứu hai mẹ con nhảy cầu trong đêm

VOV.VN - Một người đàn ông ở xã Vạn An (Nghệ An) đã kịp thời lao xuống sông Lam, cứu sống hai mẹ con nhảy cầu Nam Đàn xuống sông Lam trong đêm.

Khen thưởng nữ công nhân dũng cảm cứu người trong thiên tai

VOV.VN - Tại phường Nghĩa Lộ, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai vừa thăm hỏi, động viên và trao Bằng khen cho bà Lường Thị Tỉnh đã có hành động dũng cảm cứu hai cháu học sinh trong thiên tai.

Hà Nội khen thưởng 7 cá nhân dũng cảm cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố (TP) Hà Nội quyết định khen thưởng đột xuất 7 cá nhân có hành động dũng cảm cứu người trong vụ cháy tại ngõ 218 Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai), đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho một cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

