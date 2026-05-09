Phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết thứ 2 tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, "bệnh nhân số 0" của ổ dịch này là một bé trai sinh năm 2017. Bệnh nhi khởi phát triệu chứng từ ngày 3/5 với các dấu hiệu điển hình: sốt cao liên tục, đau đầu, đau cơ và chán ăn.

Sau khi test nhanh dương tính với virus Dengue, bệnh nhi đã được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh để điều trị. Ngay lập tức, công tác điều tra dịch tễ được kích hoạt, giúp ngành y tế phát hiện thêm 2 trường hợp mắc bệnh khác trong cùng khu vực.

Kết quả giám sát thực địa cho thấy khu vực tổ dân phố Liên Phú đang tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Do mật độ dân cư đông đúc, kết hợp với nhiều dụng cụ chứa nước phế thải chưa được xử lý, chỉ số bọ gậy và mật độ muỗi truyền bệnh tại đây đang ở ngưỡng báo động. Nếu không kiểm soát kịp thời, khả năng dịch lan rộng ra các vùng lân cận là rất cao.

Lực lượng chức năng tổ chức phun hóa chất trực tiếp tại 16 hộ dân xung quanh các ca bệnh và mở rộng phạm vi phun khử khuẩn trong bán kính 200m (ảnh BHT)

Ngay sau khi xác định ổ dịch, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với y tế địa phương triển khai "chiến dịch" phản ứng nhanh với các biện pháp như:

Vệ sinh môi trường: Tổng lực diệt lăng quăng, bọ gậy tại các hộ gia đình.

Xử lý hóa chất: Phun hóa chất trực tiếp tại 16 hộ dân xung quanh các ca bệnh và mở rộng phạm vi phun khử khuẩn trong bán kính 200m.

Giám sát chặt chẽ: Tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe của người dân trong khu vực để phát hiện sớm các ca mắc mới.

Đây là ổ dịch sốt xuất huyết thứ 2 tại Hà Tĩnh tính từ đầu năm đến nay. Ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự điều trị tại nhà khi có dấu hiệu sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám, đồng thời chủ động thực hiện khẩu hiệu: "Không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết".