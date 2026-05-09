Phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết thứ 2 tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thứ Bảy, 23:15, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết thứ 2 tại tổ dân phố Liên Phú, phường Hoành Sơn với 3 ca mắc được xác định. Ngành y tế đang khẩn trương khoanh vùng, phun hóa chất diện rộng để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, "bệnh nhân số 0" của ổ dịch này là một bé trai sinh năm 2017. Bệnh nhi khởi phát triệu chứng từ ngày 3/5 với các dấu hiệu điển hình: sốt cao liên tục, đau đầu, đau cơ và chán ăn.

Sau khi test nhanh dương tính với virus Dengue, bệnh nhi đã được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh để điều trị. Ngay lập tức, công tác điều tra dịch tễ được kích hoạt, giúp ngành y tế phát hiện thêm 2 trường hợp mắc bệnh khác trong cùng khu vực.

Kết quả giám sát thực địa cho thấy khu vực tổ dân phố Liên Phú đang tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Do mật độ dân cư đông đúc, kết hợp với nhiều dụng cụ chứa nước phế thải chưa được xử lý, chỉ số bọ gậy và mật độ muỗi truyền bệnh tại đây đang ở ngưỡng báo động. Nếu không kiểm soát kịp thời, khả năng dịch lan rộng ra các vùng lân cận là rất cao.

phat hien o dich sot xuat huyet thu 2 tai phuong hoanh son, tinh ha tinh hinh anh 1
Lực lượng chức năng tổ chức phun hóa chất trực tiếp tại 16 hộ dân xung quanh các ca bệnh và mở rộng phạm vi phun khử khuẩn trong bán kính 200m (ảnh BHT)

Ngay sau khi xác định ổ dịch, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với y tế địa phương triển khai "chiến dịch" phản ứng nhanh với các biện pháp như:

Vệ sinh môi trường: Tổng lực diệt lăng quăng, bọ gậy tại các hộ gia đình.

Xử lý hóa chất: Phun hóa chất trực tiếp tại 16 hộ dân xung quanh các ca bệnh và mở rộng phạm vi phun khử khuẩn trong bán kính 200m.

Giám sát chặt chẽ: Tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe của người dân trong khu vực để phát hiện sớm các ca mắc mới.

Đây là ổ dịch sốt xuất huyết thứ 2 tại Hà Tĩnh tính từ đầu năm đến nay. Ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự điều trị tại nhà khi có dấu hiệu sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám, đồng thời chủ động thực hiện khẩu hiệu: "Không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết".

Sỹ Đức/VOV1
Tag: dịch xuất huyết Hà Tĩnh xuất huyết Hoành Sơn CDC Hà Tĩnh cảnh báo dịch
Tin liên quan

WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

VOV.VN - Ngày 8/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thông báo khẩn xác nhận ít nhất 6 trường hợp nhiễm virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch đang hành trình trên Đại Tây Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã khiến 3 người tử vong, làm dấy lên các biện pháp ứng phó y tế quốc tế nghiêm ngặt.

Dự báo sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng sớm trong năm 2026

VOV.VN - Sốt xuất huyết giảm mạnh trong kỳ nghỉ Tết, tuy nhiên ngành y tế cảnh báo nguy cơ dịch sốt xuất huyết có thể tăng sớm hơn so với những năm trước.

Sốt xuất huyết tăng mạnh vào mùa mưa, nhiều ca biến chứng nặng

VOV.VN - Hà Nội đang bước vào đỉnh dịch sốt xuất huyết muộn, khiến số ca mắc dồn lại tăng vọt. Nhiều bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, phải truyền máu khẩn cấp. Bác sĩ khuyến cáo người dân cần cảnh giác trong suốt mùa mưa.

