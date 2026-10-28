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Đồng Tháp xử lý tài xế xe cứu thương không bằng lái, xe chưa kiểm định

Thứ Tư, 09:09, 28/10/2026
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VOV.VN - Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Tháp đang lập hồ sơ xử lý tài xế xe cứu thương không có giấy phép lái xe, phương tiện chưa kiểm định và thiếu nhiều giấy tờ bắt buộc khi lưu thông trên Quốc lộ 1.

 

Ngày 28/10, đại diện Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý một tài xế xe cứu thương điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, chưa được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

Trước đó, khoảng 9h ngày 27/10, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp, tổ công tác thuộc Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương phát hiện xe cứu thương mang biển kiểm soát 51B-509.08 lưu thông theo hướng từ TP. Hồ Chí Minh về miền Tây có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Dong thap xu ly tai xe xe cuu thuong khong bang lai, xe chua kiem dinh hinh anh 1
Cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện vi phạm

Qua kiểm tra, tài xế N.H.P.T. (sinh năm 1995, ngụ xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp) không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về các lỗi trên, đồng thời tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Dong thap xu ly tai xe xe cuu thuong khong bang lai, xe chua kiem dinh hinh anh 2
Phương tiện và tài xế xe cứu thương vi phạm bị CSGT lập hộ sơ xử lý

Đáng chú ý, trước đó, vào trưa 16/9, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Tháp cũng phát hiện một xe ô tô cứu thương mang biển số xanh của TP. Hồ Chí Minh do tài xế B.M.Đ. (sinh năm 1995, ngụ xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, dừng đỗ tại nơi có biển báo cấm dừng và đỗ xe trên Quốc lộ 60, đoạn qua phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về 5 lỗi, gồm: dừng xe tại nơi có biển báo cấm dừng và đỗ xe; không có giấy phép lái xe; không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; không có giấy đăng ký xe và không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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