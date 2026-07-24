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Đồng Tháp yêu cầu sắp xếp các cơ sở giáo dục, hoàn thành trước ngày 30/8

Thứ Sáu, 08:25, 24/07/2026
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VOV.VN - Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương triển khai thực hiện công văn 777 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Đây là cuộc cách mạng trên lĩnh vực giáo dục- đào tạo nhằm tin gọn cán bộ quản lý.

Theo thống kê đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 987 cơ sở giáo dục, gồm: mầm non (327 trường), tiểu học (343 trường), tiểu học và trung học cơ sở (27 trường), THCS (219 trường), THCS và THPT (79 trường), giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên (9 đơn vị). So với trước khi sáp nhập tỉnh (1/7/2025), giảm 72 cơ sở, tương đương 6,62%.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Đồng Tháp sẽ triển khai lộ trình tiếp theo là hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trước ngày 30-8 để bước vào năm học mới 2026-2027. Cụ thể, hoàn thành việc giảm từ 30% đến 50% đầu mối trước ngày 30-8; hoàn tất sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong quý III/2026. Đồng thời, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ quản lý, nhân viên dôi dư; thực hiện điều động, thuyên chuyển, biệt phái hoặc bố trí giáo viên dạy liên trường một cách hợp lý, linh hoạt; lập phương án quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí.

Tỉnh cũng yêu cầu tuyệt đối không để việc sắp xếp làm gián đoạn việc học tập của học sinh; có giải pháp hỗ trợ xe đưa đón, bán trú, nội trú cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để bước vào khai giảng năm học mới 2026-2027.

Dong thap yeu cau sap xep cac co so giao duc, hoan thanh truoc ngay 30 8 hinh anh 1
Ông Nguyễn Phương Toàn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp thông tin về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục

Theo ông Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, ngành giáo dục tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp theo hướng mỗi xã, phường chỉ còn một trường ở mỗi cấp học, phấn đấu giảm tối thiểu 30% cán bộ quản lý. Một trường có thể có một điểm chính và nhiều phân hiệu; mỗi trường có một hiệu trưởng và hai phó hiệu trưởng. Do đó, chủ trương là giảm số lượng cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục; có thể bố trí hiệu trưởng một trường xuống làm phó hiệu trưởng, phó hiệu trưởng xuống làm tổ trưởng chuyên môn hoặc làm giáo viên.

Riêng đối với 2 phường lớn có nhiều trường học là phường Cao Lãnh và phường Sa Đéc, Sở sẽ tiến hành rà soát để tham mưu tỉnh có chủ trương sắp xếp hợp lý.

Dong thap yeu cau sap xep cac co so giao duc, hoan thanh truoc ngay 30 8 hinh anh 2
Sau sáp nhập hệ thống cơ sở giáo dục ở tỉnh Đồng Tháp đã giảm nhiều so với trước đây

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, hoàn chỉnh dự thảo phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục để trình UBND tỉnh, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/8/2026, kịp thời bước vào khai giảng năm học mới.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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