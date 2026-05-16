Nhiều điểm thi tốt nghiệp THPT đặt ngay các xã đảo ở Đồng Tháp

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/6/2026, sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm ngoái.

Kỳ thi tiếp tục thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, gồm 3 buổi thi với các môn: Ngữ văn, Toán và bài thi tự chọn gồm 2 môn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Ngoại ngữ.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo

Đến thời điểm này, đã có hơn 37.250 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh bố trí 71 điểm thi với 1583 phòng thi; đáng lưu ý là có một số điểm thi đặt tại các xã đảo như: Tân Long, Long Phú Thuận, Long Khánh, Tân Phú Đông. Điểm thi cách Hội đồng thi xa nhất là 150 km gồm: Trung học phổ thông Tân Hồng, THPT Hồng Ngự 3 và THCS-THPT Tân Thành.

Hiện nay, ngành Giáo dục- Đào tạo tỉnh đang tích cực chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh với yêu cầu bảo đảm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Sở Giáo dục- Đào tạo đã xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ thi với các phương án cụ thể; đồng thời, cập nhật đầy đủ các quy định, hướng dẫn và những điểm mới của Bộ GD&ĐT để triển khai đến các trường.

Thời gian qua các kỳ thi tốt nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp đều diễn ra nghiêm túc, an toàn

Bên cạnh đó là phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục có đặt điểm thi chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ Kỳ thi như: Cơ sở vật chất, bàn ghế, quạt, camera giám sát, nguồn điện, ánh sáng… nhằm bảo đảm Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục THPT, thường xuyên tổ chức thực hiện kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12 bảo đảm đầy đủ kiến thức, theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Đồng thời, các trường đa dạng hóa hình thức ôn tập như: Ôn theo nhóm, theo lớp, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh củng cố kiến thức và tham gia Kỳ thi đạt kết quả tốt.

Cùng với đó là chỉ đạo Hội đồng bộ môn các môn có thi tốt nghiệp phân công các tổ chuyên môn các trường soạn đề ôn tập cho học sinh lớp 12 bám sát theo đề tham khảo do Bộ GD&ĐT ban hành trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Các đề ôn đều được phản biện chéo giữa các trường, hoàn chỉnh trước khi công bố để các trường tham khảo ôn tập cho học sinh. Toàn tỉnh có hơn 35.600 thí sinh đăng ký dự thi đã tham gia Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026.