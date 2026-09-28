Trao sinh kế, tiếp sức đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Bước khởi đầu thuận lợi

Giữa vùng cao xứ Thanh, nơi đời sống đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao và sinh kế chủ yếu phụ thuộc vào nông, lâm nghiệp, không khí lao động những ngày này trở nên rộn ràng, khẩn trương hơn. Tại các góc vườn và những ô chuồng bò kiên cố vừa dựng, hình ảnh người dân chăm chút cẩn thận cho những chú bò mang thẻ tai quản lý màu xanh cho thấy hiệu quả từ chủ trương hỗ trợ sinh kế của Đảng và Nhà nước. Qua đó, những nguồn lực hỗ trợ vật chất đang từng bước được chuyển hóa thành động lực giúp đồng bào miền núi vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bò giống được chở về địa phương để giao cho các hộ dân

Dự án “Liên kết chăn nuôi bò cái sinh sản theo chuỗi giá trị” do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Điền Quang làm đơn vị chủ trì liên kết, được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2025 với tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước giao là 929,660 triệu đồng, đến nay đã giải ngân được 832,796 triệu đồng. Dự án được triển khai tại các xã Mường Lý, Trung Lý, Tam Chung, Nhi Sơn, Xuân Chinh và Tân Thành.

Tại xã miền núi Xuân Chinh, địa phương có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm tới 56,2%, với đa phần là đồng bào dân tộc Thái, việc triển khai dự án “Liên kết chăn nuôi bò cái sinh sản” mang lại ý nghĩa lớn.

Lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò trước khi trao bò giống cho dân.

Sau khi được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, quá trình cấp phát được thực hiện công khai, minh bạch. Người dân trực tiếp tham gia lựa chọn con giống tại trang trại, tự tay chọn con bò ưng ý nhất trước khi đưa về địa phương. Sự đồng lòng và tham gia nhiệt tình của người dân từ khâu lựa chọn đến khi đưa vật nuôi về chuồng đã tạo nên bước khởi đầu thuận lợi cho dự án.

Ông Hoàng Văn Năm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Chinh, cho biết quy trình lựa chọn và bàn giao luôn đảm bảo sự minh bạch, mang lại sự phấn khởi và yên tâm cho bà con. Trong đợt hỗ trợ vào tháng 8 vừa qua, toàn xã có 53 hộ nghèo và cận nghèo được nhận bò giống, trong đó có 11 hộ cận nghèo và 42 hộ nghèo. Những con bò không chỉ là tài sản có giá trị lớn đối với các hộ gia đình còn nhiều khó khăn mà còn đóng vai trò như “chiếc cần câu” sinh kế quan trọng, là nền tảng để bà con từng bước thoát nghèo bền vững.

Các hộ dân được chính quyền cùng các đơn vị liên quan đưa đến tận trang trại nuôi giống để tự tay lựa chọn bò

Giá bò được tính toán hợp lý với 110 nghìn đồng/kg bò hơi. Mức hỗ trợ cụ thể từ dự án là 13 triệu đồng đối với hộ nghèo và 10,4 triệu đồng đối với hộ cận nghèo. Phần chênh lệch phát sinh sau khi cân bò sẽ do gia đình chủ động đối ứng để hoàn thiện thủ tục nhận bò, ông Năm thông tin thêm.

Thắp lên hy vọng trong từng mái nhà nghèo

Sự quan tâm kịp thời từ Đảng và Nhà nước đã thắp lên hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Trò chuyện tại căn nhà mái lợp lá cọ đơn sơ, vợ chồng ông Vi Văn Bảy, xã Xuân Chinh, không giấu nổi niềm hạnh phúc và xúc động khi nhắc đến món quà ý nghĩa vừa nhận được.

Vợ chồng ông Vi Văn Bảy, xã Xuân Chinh chia sẻ rằng từ ngày nhận con bò, cuộc sống gia đình như được tiếp thêm sức sống.

Vợ ông mắc bệnh thoái hóa cột sống, thường xuyên đau nhức; người con trai cả cũng hay ốm, mắc bệnh về mắt và sức khỏe kém. Nhưng ông bà chia sẻ rằng từ ngày nhận con bò, cuộc sống gia đình như được tiếp thêm sức sống.

Vợ ông Vi Văn Bảy, chăm chút cẩn thận cho con bò giống mới được hỗ trợ từ dự án.

Mỗi chuyến đi bộ xa cắt cỏ cũng trở nên vui vẻ và nhẹ nhõm hơn. Ông bà bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng, xem đây là động lực để yên tâm lao động, sản xuất.

Gia đình anh Cầm Bá Thiết đang ngày ngày cảm nhận rõ sự đổi thay khi nhận được nguồn hỗ trợ giữa những thử thách của cuộc sống.

Cùng chung niềm vui ấy, gia đình anh Cầm Bá Thiết đang ngày ngày cảm nhận rõ sự đổi thay khi nhận được nguồn hỗ trợ giữa những thử thách của cuộc sống. Gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai anh khi người vợ không may bị tai biến, dẫn đến liệt nửa người suốt hơn 20 năm. Người con trai đầu lòng bị câm điếc bẩm sinh, trong khi con trai thứ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nhận được con bò giống từ sự quan tâm của chính quyền địa phương, anh Thiết bày tỏ niềm tin rằng người nghèo như gia đình anh đã không bị bỏ lại phía sau. Đây sẽ là sinh kế để gia đình mở ra hướng đi mới, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để anh từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, gia đình chị Lò Thị Thường dù có chồng là lao động chính làm nghề thợ mộc nhưng kinh tế vẫn chật vật, bữa cơm còn nhiều lo toan. Nay gia đình chị cũng vô cùng phấn khởi khi nhận được bò giống.

Chị chia sẻ niềm vui và đặt trọn kỳ vọng sẽ chăm sóc thật tốt để bò sinh sản, nhân đàn, có thêm nhiều bê con, giúp kinh tế gia đình ngày một khấm khá hơn.

Đồng hành cùng người dân

Để đảm bảo nguồn sinh kế phát huy hiệu quả lâu dài và giữ vững sinh kế cho người dân, công tác hậu kiểm và hướng dẫn kỹ thuật được địa phương đặt lên hàng đầu.

Ông Lưu Hoàng Thái, Chi hội trưởng Hội Nông dân tại thôn Xuân Chinh, xã Xuân Chinh, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lưu Hoàng Thái, Chi hội trưởng Hội Nông dân tại thôn Xuân Chinh, xã Xuân Chinh, chia sẻ rằng do đa số người ở nhà là người già, trẻ nhỏ và người mất sức lao động nên các hội, đoàn thể phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn tỉ mỉ cách chăm sóc, phòng bệnh để đảm bảo con giống khỏe mạnh, phát triển tốt và gây đàn thành công.

Về phía chính quyền, ông Cầm Bá Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Chinh, cho biết việc triển khai các dự án hỗ trợ chăn nuôi đã mang lại những định hướng và kế hoạch thiết thực nhằm đồng hành cùng người dân.

Ông Cầm Bá Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Chinh, tỉnh Thanh Hóa.

Trong giai đoạn đầu của dự án, đơn vị cung ứng thực hiện nghiêm túc cam kết bảo hành, cử cán bộ thú y bám sát tình hình dịch bệnh và sự phát triển của con giống. Sau thời gian bảo hành, UBND xã sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, nắm bắt tình hình để hỗ trợ hộ gia đình từ khâu phòng, chống dịch bệnh đến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, ông Thắng chia sẻ thêm.

Bên cạnh những thuận lợi từ thời tiết ôn hòa, ít dịch bệnh và sự đồng thuận cao của nhân dân, quá trình triển khai vẫn đối mặt với một số khó khăn nhất định. Nguồn thức ăn cho vật nuôi của các hộ nghèo đôi khi chưa đủ, đòi hỏi việc thả nuôi phải tiến hành dần dần, kết hợp sử dụng thức ăn tạp. Hơn nữa, lực lượng lao động trực tiếp tại các gia đình còn hạn chế do thanh niên đi làm ăn xa, phần lớn người ở nhà là người già, vừa chăm sóc cháu nhỏ vừa đảm nhiệm công việc chăn nuôi.

Tuy nhiên, với sự quan tâm sát sao của chính quyền và ý chí vươn lên của người dân, mô hình nuôi bò sinh sản đang tạo thêm điểm tựa cho đồng bào vùng cao trên hành trình giảm nghèo bền vững.