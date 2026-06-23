Trao đúng sinh kế để giảm nghèo bền vững tại Cần Thơ

Khi cán bộ cơ sở sâu sát, nắm rõ hoàn cảnh từng nhà để lựa chọn mô hình phù hợp, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã thực sự trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Hộ bà Thạch Thị Quang ổn định sinh kế từ mô hình chăn nuôi bò

Không có đất sản xuất, nhiều năm qua, gia đình bà Thạch Thị Quang, 78 tuổi, ở ấp Lâm Dồ, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ đang sống cùng vợ chồng người con út với nguồn thu nhập chủ yếu từ công việc làm thuê. Ai mướn gì làm nấy nên cuộc sống luôn bấp bênh, thiếu trước hụt sau. Những năm trước, gia đình đầu tư nuôi bò với mong muốn cải thiện kinh tế.

Nhận thấy gia đình bà Quang có điều kiện làm chuồng trại và có kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi, cách đây 3 năm, địa phương đã lựa chọn hộ bà tham gia mô hình nuôi bò sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, gia đình được hỗ trợ thêm 2 con bò giống để phát triển kinh tế.

Được trao đúng sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế, đàn bò của gia đình ngày càng phát triển. Vợ chồng người con đi làm thuê, khi trở về nhà lại tranh thủ cắt cỏ, chăm sóc đàn bò. Từ những con bò ban đầu, gia đình đã bán được nhiều lứa bò, có thêm nguồn thu để trang trải cuộc sống. Chỉ vài tháng trước, gia đình bán 4 con bò, thu về vài chục triệu đồng. Hiện trong chuồng còn 6 con bò cái đang mang thai và 2 con bò tơ.

Nhìn đàn bò ngày một phát triển, bà Thạch Thị Quang không giấu được niềm vui: “Được Nhà nước hỗ trợ bò giống, tôi rất mừng khi thấy đàn bò ngày càng phát triển. Các con tôi đi làm mướn, khi về thì tranh thủ chăm sóc đàn bò, cắt cỏ cho bò ăn. Có cố gắng thì cuộc sống mới dần khá hơn”.

Thực tế từ gia đình bà Quang cho thấy, hiệu quả của chương trình không chỉ nằm ở số vốn hay con giống được hỗ trợ, mà quan trọng hơn là việc lựa chọn đúng đối tượng và đúng mô hình sinh kế.

Để làm được điều đó, cán bộ cơ sở thường xuyên đến từng hộ dân để nắm hoàn cảnh, khảo sát điều kiện sản xuất và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó giúp người dân lựa chọn mô hình phù hợp.

“Tôi thường xuyên đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo để tìm hiểu hoàn cảnh, xem bà con mong muốn được hỗ trợ mô hình gì, nuôi con gì, làm nghề gì rồi báo cáo lên xã. Từ đó lựa chọn sinh kế phù hợp với điều kiện của từng gia đình để giúp bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”, ông Sơn Dinh, Trưởng Ban nhân dân ấp Lâm Dồ, xã Trần Đề cho biết.

Theo ông Dinh, trước đây ấp Lâm Dồ có 10 hộ nghèo. Nhờ sự nỗ lực vươn lên của người dân cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, đến năm 2025 đã có 6 hộ thoát nghèo. Số hộ cận nghèo cũng giảm từ 16 hộ xuống còn 10 hộ.

Trao sinh kế phù hợp giúp nhiều hộ gia đình đồng bào Khmer thoát nghèo

Kết quả đó có được nhờ cán bộ cơ sở thường xuyên đến từng hộ khó khăn để rà soát, bình xét công khai, giúp các hộ đủ điều kiện tiếp cận nguồn hỗ trợ và có cơ hội phát triển kinh tế.

Thực tế cho thấy, khi cán bộ cơ sở gần dân, hiểu dân và đồng hành cùng người dân thì các chính sách giảm nghèo sẽ phát huy hiệu quả rõ rệt. Mỗi mô hình sinh kế được lựa chọn không chỉ dựa trên tiêu chí hộ nghèo hay hộ cận nghèo, mà còn phải phù hợp với điều kiện sản xuất, khả năng lao động và nhu cầu thực tế của từng gia đình.

Ông Lý Hoàng Ngân, Phó Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trần Đề cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phòng Văn hóa - Xã hội đã phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Trên cơ sở rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, các ngành chức năng tiến hành bình xét, lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp. Từ các mô hình được hỗ trợ, nhiều hộ dân đã có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Đến nay, số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 53 hộ, hộ cận nghèo còn 206 hộ, cho thấy hiệu quả tích cực của Chương trình mục tiêu quốc gia trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả hơn thì về phía phòng văn hóa xã hội tiếp tục tham mưu cho ủy ban nhân dân xã tiếp tục là tuyên truyền tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về phát triển sản xuất cũng như là tạo sinh kế cho người dân, đào tạo nghề giải quyết việc làm, phát triển các cái mô hình chăn nuôi sản xuất phù hợp về địa phương như là nuôi nuôi thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng hoa màu, tăng cường hỗ trợ quay vốn cho người dân, đẩy mạnh chuyển đổi số trong cái quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện hiệu quả công tác huy động các các nguồn vốn nhằm nâng cấp chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân”, ông Lý Hoàng Ngân cho biết thêm.

Giảm nghèo bền vững không đơn thuần là trao vốn hay trao con giống, mà quan trọng hơn là trao đúng cơ hội phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Khi chính sách đến đúng người, đúng nhu cầu và có sự đồng hành của cán bộ cơ sở, những mô hình sinh kế như ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ sẽ thực sự phát huy hiệu quả, giúp người dân từng bước vươn lên ổn định cuộc sống và xây dựng tương lai bền vững hơn.