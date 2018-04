“Đột nhập” cơ sở sản xuất thuốc chữa ung thư giả ở Hải Phòng

Cở sở sản xuất của công ty TNHH Hồng An Phong (màu xanh) đặt tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng Phía sau cơ sở ngổn ngang rác, nước bẩn. Phía trước cơ sở là con mương gần khu công nghiệp Tràng Duệ. Tấm biển Tập đoàn Vinaca - Công ty TNHH Hồng An Phong vẫn "sừng sững giữa đất trời" mặc dù bị cơ quan chức năng bắt quả tang sản xuất nguyên liệu thuốc giả. Chiều ngày 11/4/2018, mọi hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường. Tre, nứa vẫn được đốt để làm sản xuất nhiên liệu thuốc chữa ung thư, thực phẩm chức năng giả. Khi thấy sự có mặt của phóng viên, người đàn ông này đã nhanh chóng kéo cửa khu xưởng sản xuất... ...để che đậy những khâu sản xuất vi phạm bên trong công ty. Tuy nhiên, mọi hoạt động chặt, bó tre, nứa phía bên ngoài vẫn diễn ra bình thường. Hàng đống tre, nứa chất đầy trước cửa công ty. Ngay sau khi vụ việc được phản ánh trên báo chí, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh các nội dung phản ảnh nêu trên, xử lý vi phạm nếu có đồng thời Sở Y tế Hải Phòng phải báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 14/4/2018.

Cở sở sản xuất của công ty TNHH Hồng An Phong (màu xanh) đặt tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng Phía sau cơ sở ngổn ngang rác, nước bẩn. Phía trước cơ sở là con mương gần khu công nghiệp Tràng Duệ. Tấm biển Tập đoàn Vinaca - Công ty TNHH Hồng An Phong vẫn "sừng sững giữa đất trời" mặc dù bị cơ quan chức năng bắt quả tang sản xuất nguyên liệu thuốc giả. Chiều ngày 11/4/2018, mọi hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường. Tre, nứa vẫn được đốt để làm sản xuất nhiên liệu thuốc chữa ung thư, thực phẩm chức năng giả. Khi thấy sự có mặt của phóng viên, người đàn ông này đã nhanh chóng kéo cửa khu xưởng sản xuất... ...để che đậy những khâu sản xuất vi phạm bên trong công ty. Tuy nhiên, mọi hoạt động chặt, bó tre, nứa phía bên ngoài vẫn diễn ra bình thường. Hàng đống tre, nứa chất đầy trước cửa công ty. Ngay sau khi vụ việc được phản ánh trên báo chí, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh các nội dung phản ảnh nêu trên, xử lý vi phạm nếu có đồng thời Sở Y tế Hải Phòng phải báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 14/4/2018.