Dự án bệnh viện trăm tỷ ở Đà Nẵng hết cảnh bỏ hoang

Sáng 21/4, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức Lễ bàn giao, đưa vào sử dụng hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, tại phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ).

Lễ bàn giao, đưa vào sử dụng Khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng

Công trình được đầu tư trong bối cảnh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam xây dựng từ năm 1997 đã quá tải, xuống cấp, trong khi nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngày càng tăng.

Khu điều trị kỹ thuật cao có tổng mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng từ ngân sách, gồm khối nhà 7 tầng và 1 tầng hầm cùng hệ thống kỹ thuật đồng bộ.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế trước khi đưa công trình vào vận hành

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, việc đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hạ tầng y tế địa phương. Công trình được này giúp triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng quy mô giường bệnh, nâng cao chất lượng điều trị, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối của thành phố và khu vực phía Nam.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khẩn trương tiếp nhận, tổ chức vận hành công trình một cách khoa học; bố trí nhân lực, trang thiết bị phù hợp; chủ động phát triển kỹ thuật chuyên sâu để đáp ứng niềm mong đợi của người dân.