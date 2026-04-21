中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dự án bệnh viện trăm tỷ ở Đà Nẵng hết cảnh bỏ hoang

Thứ Ba, 11:22, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhiều năm hoàn thành xây lắp nhưng chưa đưa vào sử dụng, hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã chính thức bàn giao, đưa công trình hơn 178 tỷ đồng vào vận hành.

Sáng 21/4, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức Lễ bàn giao, đưa vào sử dụng hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, tại phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ).

Lễ bàn giao, đưa vào sử dụng Khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng

Công trình được đầu tư trong bối cảnh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam xây dựng từ năm 1997 đã quá tải, xuống cấp, trong khi nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngày càng tăng.

Khu điều trị kỹ thuật cao có tổng mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng từ ngân sách, gồm khối nhà 7 tầng và 1 tầng hầm cùng hệ thống kỹ thuật đồng bộ.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế trước khi đưa công trình vào vận hành

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, việc đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hạ tầng y tế địa phương. Công trình được này giúp triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng quy mô giường bệnh, nâng cao chất lượng điều trị, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối của thành phố và khu vực phía Nam.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kiểm tra cơ sở vật chất tại khu điều trị kỹ thuật cao

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khẩn trương tiếp nhận, tổ chức vận hành công trình một cách khoa học; bố trí nhân lực, trang thiết bị phù hợp; chủ động phát triển kỹ thuật chuyên sâu để đáp ứng niềm mong đợi của người dân.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng Quảng Nam lãng phí
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử lý dự án bệnh viện 3 năm dang dở
VOV.VN - Sau nhiều năm hoàn thành xây lắp nhưng chưa đưa vào sử dụng, khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đang đối mặt nguy cơ lãng phí lớn ngân sách đầu tư. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng dở dang của dự án này.

Đà Nẵng tập trung xử lý dự án vướng mắc, trụ sở bỏ hoang
VOV.VN - Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng cho rằng, công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới là tập trung tháo gỡ các dự án vướng mắc, trụ sở bỏ hoang đưa vào sử dụng, tránh lãng phí.

Hàng loạt trụ sở cấp xã, huyện dôi dư, bỏ hoang: Bộ Tài chính nói gì?
VOV.VN - Sau phản ánh của báo chí về tình trạng nhiều trụ sở làm việc dôi dư tại các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bị bỏ không sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nêu rõ thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp xử lý vấn đề.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục