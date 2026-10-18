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Dự án Đường nối cầu Thạch Bích - Tịnh Phong ở Quảng Ngãi 7 năm chưa về đích
VOV.VN - Dự án đường nối cầu Thạch Bích – Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi, vốn đầu tư hơn 690 tỷ đồng, sau 7 năm triển khai vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hiệu quả khai thác công trình.
Dự án Đường nối cầu Thạch Bích – Tịnh Phong do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành, tuyến này sẽ giảm tải cho Quốc lộ 1A và Quốc lộ 24B, đặc biệt là đoạn qua phường Trương Quang Trọng và Khu công nghiệp VSIP, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Thế nhưng, sau nhiều năm khởi công, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng việc đưa công trình về đích.
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