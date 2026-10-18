Dự án Đường nối cầu Thạch Bích - Tịnh Phong ở Quảng Ngãi 7 năm chưa về đích

Dự án Đường nối cầu Thạch Bích – Tịnh Phong do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành, tuyến này sẽ giảm tải cho Quốc lộ 1A và Quốc lộ 24B, đặc biệt là đoạn qua phường Trương Quang Trọng và Khu công nghiệp VSIP, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thế nhưng, sau nhiều năm khởi công, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng việc đưa công trình về đích.

Biển báo công trình đang thi công cùng rào chắn tạm bợ được dựng lên để cảnh báo người và phương tiện.

Dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến xã Thọ Phong chỉ dài hơn 6,1 km nhưng trong quá trình triển khai xuất hiện nhiều “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm vì vướng giải phóng mặt bằng.

Một đoạn chưa triển khai thi công, nhà thầu tập kết ống bi bê tông thoát nước.

Một khu vực tại phường Trương Quang Trọng vừa được giải phóng mặt bằng.

Khu vực tiếp giáp giữa vị trí nền đường được thảm nhựa và vị trí thi công dang dở.

Nhà thầu triển khai thi công ngay sau khi có mặt bằng.

Cống thoát nước dọc tuyến.

Người dân lưu thông trên các đoạn đã thảm nhựa nền đường.

Một điểm thi công dang dở.

Việc chậm hoàn thành công trình gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Một cây cầu trên tuyến đã hoàn thành.

Hiện nay, thời tiết thường xuyên có mưa ảnh hưởng đến việc thi công.

Một vị trí ngập nước, nhà thầu chưa thể triển khai thi công.