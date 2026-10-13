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Cải chính

Quảng Ngãi: Làm rõ trách nhiệm giải quyết kiến nghị kéo dài của người dân

Thứ Ba, 18:05, 13/10/2026
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VOV.VN - Sáng 13/10, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng Tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026–2031 tiếp xúc cử tri phường Cẩm Thành trước Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2026.

 

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri phản ánh những bất cập về hạ tầng đô thị, đất đai, quy hoạch và chính sách an sinh xã hội. Một số vụ việc tồn tại nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

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Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri Trần Ngọc Khải, Tổ dân phố 11 phản ánh, nhiều tuyến đường tại khu đô thị An Phú Sinh và Phú Mỹ xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Đoạn đường từ Bích Khê đến chợ Nông sản đầu mối xuất hiện ổ gà, đọng nước, gây khó khăn cho việc đi lại. Tình trạng thoát nước tại đường Trần Khánh Dư và khu vực Ân Phú cũng chưa bảo đảm, thường xảy ra ngập cục bộ khi mưa lớn.

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Cử tri nêu kiến nghị.

Cử tri Trần Ngọc Khải đề nghị làm rõ trách nhiệm sửa chữa đường dân sinh trong thời gian chờ hoàn thiện hạ tầng các khu đô thị. Việc điều chỉnh quy hoạch nhiều lần còn ảnh hưởng đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa của người dân:

“Khi đô thị An Phú Sinh chưa hình thành, đến năm 2029 mới kết thúc việc xây dựng hạ tầng, sau 5 năm mới điều chỉnh quy hoạch. Vậy trong thời gian hiện nay, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm sửa chữa con đường đó để người dân đi lại, đặc biệt là trong mùa mưa”, cử tri Trần Ngọc Khải nói. 

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Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành trả lời ý kiến cử tri.

Các ý kiến  cử tri cũng phản ánh những vướng mắc kéo dài liên quan đất đai, quy hoạch, thu hồi đất và hạ tầng giao thông; chế độ, chính sách cho cán bộ tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính; hỗ trợ người dân gặp khó khăn về thủ tục đất đai, chấn chỉnh thái độ phục vụ tại các cơ sở y tế và đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội.

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Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trả lời ý kiến của cử tri, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền phường Cẩm Thành rà soát hồ sơ, làm rõ trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết đối với những vụ việc kéo dài. Những trường hợp vượt thẩm quyền phải chuyển cơ quan chức năng xem xét, đồng thời thông tin rõ hướng xử lý và thời gian thực hiện. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị các cấp ngành, địa phương phải gắn với trách nhiệm xử lý đến cùng. Các cơ quan liên quan cần phối hợp, xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, hạn chế tình trạng kiến nghị kéo dài:

“Địa phương phải trả lời cụ thể, dứt khoát việc nào giải quyết được và thời gian giải quyết là bao lâu, vì đó là việc thuộc thẩm quyền của mình. Việc nào giải quyết được, thuộc thẩm quyền của mình thì phải nói rõ thời gian giải quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện. Những việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp tỉnh thì đề nghị các cơ quan đó giải quyết, đồng thời nêu rõ căn cứ khoản nào, điều nào quy định thẩm quyền giải quyết thuộc về sở, ngành cấp tỉnh”, ông Hồ Văn Niên cho biết. 

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Quảng Ngãi xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh

VOV.VN - Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dịp này, tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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