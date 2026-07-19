Dự án mở rộng Quốc lộ 13 tại TP.HCM: Dân đồng thuận, tiến độ đang tăng tốc

Người dân nghiêm túc chấp hành

Là một trong những cửa ngõ phía đông lớn tại TP.HCM, có vai trò kết nối giao thông từ trung tâm Thành phố đến tỉnh Đồng Nai (khu vực Bình Phước cũ) và các tỉnh Tây Nguyên, Quốc lộ 13 có vai trò quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông tại TP.

Nhiều năm qua, đoạn QL 13 có mật độ dân cư và phương tiện giao thông đông đúc. Đây là trục giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng, đi qua địa bàn TP.HCM cũ (thuộc địa bàn phường Hiệp Bình, TP Thủ Đức cũ) nhưng mỗi bên chỉ có 3 làn xe và không còn tuyến đường nào "chia lửa", do đó thường xuyên bị ùn tắc kéo dài, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Quốc lộ 13 có vị trí quan trọng trong việc kết nối giao thông từ trung tâm TP.HCM đến các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên.

Dự án thành phần mở rộng Quốc lộ 13 theo hình thức BOT dự kiến sẽ chính thức khởi công xây dựng trong quý IV/2026, đặt mục tiêu hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2028. Đến nay, địa phương đang trong giai đoạn nước rút thu hồi đất, bồi thường cho hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong tháng 7/2026. Công trình được kỳ vọng xóa bỏ điểm nghẽn giao thông cửa ngõ Đông Bắc, tăng cường kết nối từ trung tâm TP.HCM đi Bình Dương và Bình Phước.

Chứng kiến những xe máy xúc đang san lấp mặt bằng để chỉnh trang, mở rộng đường, nhiều người dân tỏ ra vui mừng, phấn khởi. Bà Điệp Thị Bích Hạnh (60 tuổi), một người dân sinh sống lâu năm trên tuyến QL13 cho biết: ngôi nhà 30m2 của bà được giải tỏa toàn bộ để phục vụ mở rộng đường. Bà Hạnh cho rằng mức giá đền bù là thỏa đáng và chấp hành nghiêm chỉnh công tác di dời, chỉ mong sớm có chỗ ở mới ổn định.

Bà Hạnh mong có nhà tái định cư, sớm ổn định nơi ở mới.

"Khu vực này được bồi thường đúng giá rồi. Tôi đồng ý với mức đó nhưng mà gia đình đông con, cho nên mong Nhà nước hỗ trợ được căn hộ tái định cư theo giá của Nhà nước bán, để có chỗ ở ổn định" - bà Điệp Thị Bích Hạnh nói.

Cũng đồng thuận với chủ trương mở đường, gia đình ông Tống Xuân Dũng (43 tuổi) đã hiến hơn một nửa diện tích đất nhà mình để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng mở rộng. Ông Dũng bày tỏ vui mừng khi con đường trước nhà sắp được thông thoáng, rộng rãi hơn và cho biết: toàn bộ khu vực xung quanh nhà ông đã được phá dỡ, bàn giao cho Nhà nước để khởi công dự án vào đầu tháng 8 tới.

"Giá đền bù đó hợp lý với thị trường. Nhận đền bù xong nhà tôi mới lùi vào tới đây. Mong muốn làm xong đường thật là nhanh để gia đình kinh doanh buôn bán" - ông Tống Xuân Dũng chia sẻ.

Gia đình ông Tống Xuân Dũng đã hoàn thành bàn giao, tháo dỡ mặt bằng và chờ đường mở rộng để kinh doanh.

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ

Trong khi đó, ông Châu Tấn Hùng (62 tuổi), sống trong một con hẻm tại Quốc lộ 13 cho hay, nếu con đường này được mở rộng, nhà trong ngõ của ông sẽ có giá trị lớn hơn rất nhiều nên bản thân ông cùng các cư dân xung quanh đều mong mỏi dự án hoàn thành sớm: "Lúc đầu nói là cuối tháng 6 xong, bây giờ là cuối tháng 7. Cũng muốn làm cuốn chiếu giống như tỉnh Bình Dương cũ làm đoạn trên kia. Chủ đầu tư làm tới đâu sạch tới đó để người dân có thời gian xây dựng nhà trở lại".

Trong khi người dân mong sớm ổn định cuộc sống mới, chính quyền địa phương cũng đang tăng tốc hoàn tất giải phóng mặt bằng. Theo UBND phường Hiệp Bình (TP.HCM, khu vực TP Thủ Đức cũ), mọi việc đang tiến triển thuận lợi.

Việc tháo dỡ mặt bằng mở rộng đường được kỳ vọng sẽ giúp QL13 giảm bớt cảnh ùn tắc kéo dài suốt nhiều năm qua.

Tới hết ngày 16/7, địa phương cơ bản hoàn thành giải phóng hơn 70% tổng diện tích mặt bằng phải thu hồi. Đa số người dân đồng ý với mức giá đền bù theo thỏa thuận và sẵn sàng di dời, chỉ còn một số trường hợp do không có sổ đỏ hay giấy tờ đất đai nên đang vướng mắc về quy trình, thủ tục đền bù.

Đến nay, phường vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền, làm việc với người dân, xử lý từng trường hợp trên cơ sở linh động, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho các bên để người dân hiểu hơn, chia sẻ và đồng thuận với chính quyền.

Nhiều căn nhà mặt đường đang được khẩn trương tháo dỡ.

"Đối với những trường hợp khó sẽ đưa ra Hội đồng để phân tích, đánh giá, có những giải pháp phù hợp nhất. Ví dụ như người dân chưa hiểu rõ vấn đề, còn thắc mắc gì thì mình sẽ lật ra từng hồ sơ, căn cứ trên phương án bồi thường, các quy định và mời người dân lên để giải thích, vận động thêm. Những trường hợp có sổ rõ ràng, vận dụng triệt để thì người dân cũng hiểu. Còn những trường hợp chưa có sổ thì mình vận dụng các quy định trong chính sách bồi thường, hỗ trợ" - đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Bình nói.

Với tiến độ đang được đẩy nhanh, dự án mở rộng Quốc lộ 13 được kỳ vọng sẽ sớm xóa điểm nghẽn cửa ngõ Đông Bắc, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực và giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài.