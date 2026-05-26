Cải chính

Quốc lộ 13 sắp mở rộng 12 - 14 làn xe, giải phóng mặt bằng phải xong trước 31/7

Thứ Ba, 22:01, 26/05/2026
VOV.VN - TP.HCM yêu cầu hoàn tất giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 13 trước ngày 31/7/2026 để chuẩn bị khởi công vào đầu năm 2027. Tuyến đường dài 6 km dự kiến mở rộng lên 12 - 14 làn xe với tổng vốn gần 21.000 tỷ đồng.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với Dự án thành phần 1 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh cầu Vĩnh Bình. Kế hoạch gồm 20 bước, yêu cầu hoàn tất toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/7/2026.

Theo UBND phường Hiệp Bình, dự án cần thu hồi đất của 1.041 hộ dân và tổ chức với tổng diện tích khoảng 39,54 ha; trong đó diện tích thu hồi để thực hiện dự án là 17,53 ha.

Tính đến ngày 6/5, cơ quan chức năng đã chi trả bồi thường cho 1.023 trường hợp với tổng số tiền hơn 6.193 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới có 50 trường hợp bàn giao mặt bằng, 165 trường hợp khác đã đồng ý bàn giao mặt bằng và dự kiến hoàn tất trước cuối tháng 5/2026.

Quốc lộ 13 thường xuyên bị ùn tắc (ảnh: V.Q)

Một trong những khó khăn lớn hiện nay là quỹ nhà, đất tái định cư chưa đáp ứng đủ nhu cầu khi TP hiện còn thiếu gần 170 nền đất và căn hộ tái định cư. Ngoài ra, nhiều hộ dân chưa đồng thuận khi cho rằng giá bồi thường đất nông nghiệp còn thấp so với giá thị trường và có chênh lệch với khu vực Bình Dương trước đây…

Địa phương đã thành lập 10 tổ vận động để đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Được biết, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 có chiều dài khoảng 6 km, từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình (ranh giới với tỉnh Bình Dương cũ), với tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng theo hình thức BOT.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 có chiều dài khoảng 6 km (ảnh: V.Q)

Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60 m. Ở giữa tuyến sẽ xây dựng đường trên cao dài khoảng 3,55 km với 4 làn xe, cho phép lưu thông tốc độ tối đa 80 km/h. Bên dưới là hệ thống đường song hành rộng 8 - 10 làn xe, tốc độ tối đa 60 km/h, nâng tổng quy mô toàn tuyến lên khoảng 12 - 14 làn xe.

Toàn dự án bố trí 10 nút giao. Trong đó, khu vực cầu cạn Bình Lợi và Bình Phước sẽ xây dựng hầm chui hai chiều nhằm giảm ùn tắc giao thông. Cầu Đúc Nhỏ và cầu Ông Dầu cũng được mở rộng để đồng bộ hạ tầng.

Theo kế hoạch, công trình sẽ khởi công vào tháng 1/2027 và hoàn thành vào tháng 12/2028.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
TP.HCM muốn thí điểm xe buýt cỡ nhỏ theo nhu cầu
VOV.VN - TP.HCM đề xuất thí điểm mô hình vận tải theo nhu cầu (DRT) – loại hình xe buýt cỡ nhỏ vận hành linh hoạt, đặt chuyến qua ứng dụng, nhằm tăng kết nối metro và giao thông công cộng tại các khu vực khó tiếp cận.

TP.HCM nghiên cứu biến ga Thủ Thiêm thành công trình biểu tượng

VOV.VN - Được quy hoạch là ga đầu mối kết nối ba tuyến đường sắt lớn, ga Thủ Thiêm không chỉ đóng vai trò trung chuyển mà còn được TP.HCM định hướng trở thành công trình biểu tượng mới thông qua phát triển không gian đô thị hiện đại theo mô hình TOD.

TP.HCM quyết liệt gỡ vướng dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

VOV.VN - TP.HCM yêu cầu các sở, ngành khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh đàm phán phụ lục hợp đồng BT, hoàn tất thủ tục đất đai và giải ngân để sớm hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sau nhiều năm đình trệ. 

