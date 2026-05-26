Quốc lộ 13 sắp mở rộng 12 - 14 làn xe, giải phóng mặt bằng phải xong trước 31/7

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với Dự án thành phần 1 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh cầu Vĩnh Bình. Kế hoạch gồm 20 bước, yêu cầu hoàn tất toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/7/2026.

Theo UBND phường Hiệp Bình, dự án cần thu hồi đất của 1.041 hộ dân và tổ chức với tổng diện tích khoảng 39,54 ha; trong đó diện tích thu hồi để thực hiện dự án là 17,53 ha.

Tính đến ngày 6/5, cơ quan chức năng đã chi trả bồi thường cho 1.023 trường hợp với tổng số tiền hơn 6.193 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới có 50 trường hợp bàn giao mặt bằng, 165 trường hợp khác đã đồng ý bàn giao mặt bằng và dự kiến hoàn tất trước cuối tháng 5/2026.

Quốc lộ 13 thường xuyên bị ùn tắc (ảnh: V.Q)

Một trong những khó khăn lớn hiện nay là quỹ nhà, đất tái định cư chưa đáp ứng đủ nhu cầu khi TP hiện còn thiếu gần 170 nền đất và căn hộ tái định cư. Ngoài ra, nhiều hộ dân chưa đồng thuận khi cho rằng giá bồi thường đất nông nghiệp còn thấp so với giá thị trường và có chênh lệch với khu vực Bình Dương trước đây…

Địa phương đã thành lập 10 tổ vận động để đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Được biết, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 có chiều dài khoảng 6 km, từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình (ranh giới với tỉnh Bình Dương cũ), với tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng theo hình thức BOT.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 có chiều dài khoảng 6 km (ảnh: V.Q)

Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60 m. Ở giữa tuyến sẽ xây dựng đường trên cao dài khoảng 3,55 km với 4 làn xe, cho phép lưu thông tốc độ tối đa 80 km/h. Bên dưới là hệ thống đường song hành rộng 8 - 10 làn xe, tốc độ tối đa 60 km/h, nâng tổng quy mô toàn tuyến lên khoảng 12 - 14 làn xe.

Toàn dự án bố trí 10 nút giao. Trong đó, khu vực cầu cạn Bình Lợi và Bình Phước sẽ xây dựng hầm chui hai chiều nhằm giảm ùn tắc giao thông. Cầu Đúc Nhỏ và cầu Ông Dầu cũng được mở rộng để đồng bộ hạ tầng.

Theo kế hoạch, công trình sẽ khởi công vào tháng 1/2027 và hoàn thành vào tháng 12/2028.