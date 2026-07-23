Dự báo điểm chuẩn đại học 2026: Khối kinh tế giảm nhẹ, y dược đi ngược xu hướng

Điểm chuẩn phân hóa không còn chung xu hướng

Khác với những mùa tuyển sinh trước, điểm chuẩn đại học năm 2026 được dự báo sẽ không tăng hoặc giảm theo xu hướng chung mà phân hóa rõ giữa từng nhóm ngành.

Một trong những căn cứ được nhiều trường đưa ra là phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm nay có sự phân hóa tốt hơn, số lượng thí sinh đạt điểm rất cao ở nhiều tổ hợp giảm so với năm trước. Bên cạnh đó, việc Bộ GD&ĐT siết quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và điểm cộng trong tuyển sinh cũng được đánh giá sẽ tác động đến mặt bằng điểm chuẩn.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại cho biết, phổ điểm các môn thi và các tổ hợp xét tuyển năm nay giảm nhẹ so với năm ngoái. Đây là một trong những cơ sở để dự báo mặt bằng điểm chuẩn đại học sẽ đi xuống.

Theo ông Trung, điểm chuẩn của Trường Đại học Thương mại năm nay dự kiến giảm từ 1 - 3 điểm tùy từng ngành. Tuy nhiên, mức giảm sẽ không áp dụng với tất cả các ngành. "Những ngành có sức hút lớn, đặc biệt thuộc nhóm kinh tế, quản trị hoặc công nghệ và sử dụng các tổ hợp có môn Toán, có thể giữ nguyên, thậm chí tăng nhẹ điểm chuẩn. Theo phổ điểm năm nay, số lượng thí sinh đạt mức điểm giỏi ở môn Toán khá cao", ông Nguyễn Quang Trung nhận định.

Đồng quan điểm, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, (Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng đề thi năm nay có độ phân hóa tốt hơn, tạo điều kiện để các trường tuyển chọn thí sinh phù hợp hơn. Theo ông, điểm chuẩn tại nhiều trường tốp đầu và các ngành "hot" có thể giảm từ 1 - 3 điểm so với năm 2025, trong đó tổ hợp C00 được dự báo giảm mạnh nhất.

Nhìn từ các dự báo ban đầu, có thể thấy xu hướng chung là điểm chuẩn nhiều ngành sẽ giảm hoặc giữ ổn định. Tuy nhiên, mức biến động sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực đào tạo, thay vì đồng loạt tăng như một số năm trước.

Khảo sát dự báo của nhiều trường đại học phía Bắc cho thấy, điểm chuẩn năm 2026 không diễn biến theo xu hướng chung. Mức điểm trúng tuyển được dự báo phân hóa rõ giữa các nhóm ngành, phản ánh sự khác biệt về phổ điểm của từng tổ hợp xét tuyển cũng như mức độ cạnh tranh ở từng lĩnh vực đào tạo. Điều này cho thấy việc dự báo điểm chuẩn theo mặt bằng chung sẽ khó chính xác hơn so với những năm trước, bởi ngay trong một trường, mỗi nhóm ngành có thể có mức biến động khác nhau.

Ngành "hot" vẫn trên 28,5 điểm

Là một trong những trường đầu tiên công bố dự báo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến dao động từ 23 - 28,5 điểm, thấp hơn khoảng 0,25 điểm so với mức 23 - 28,83 điểm của năm ngoái.

TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo của trường, cho biết điểm chuẩn được chia thành 4 nhóm. Trong đó, nhóm rất cao từ 27,5 - 28,5 điểm; nhóm cao từ 26 - 27,5 điểm; nhóm trung bình từ 24,5 - 26 điểm và nhóm thấp từ 23 - 24,5 điểm.

Các ngành có sức hút lớn như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Marketing... được dự báo cao hơn khoảng 0,25 - 0,5 điểm so với mặt bằng chung của trường.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) cùng Khoa học máy tính tiếp tục được dự báo có điểm chuẩn cao nhất, trên 28,5 điểm. Nhóm ngành Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn không gian số, Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano dự kiến lấy từ 27,5 - 28,5 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) cùng Khoa học máy tính tiếp tục được dự báo điểm chuẩn trên 28,5 điểm

Trong khi đó, phần lớn các ngành còn lại được dự báo dao động 25,75 - 26,5 điểm, còn một số ngành như Công nghệ Dệt - May, Kỹ thuật Sinh học, Kỹ thuật Thực phẩm, Kỹ thuật Hóa dược, Hóa học Mỹ phẩm, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật môi trường... có thể lấy khoảng 20 - 22 điểm.

Tại Học viện Tài chính, điểm chuẩn năm nay được dự báo dao động 21 - 27 điểm, không chênh lệch nhiều so với năm trước (21 - 26,6 điểm).

Ở Trường Đại học Mở Hà Nội, PGS.TS Dương Thăng Long, Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhận định phổ điểm năm nay phân hóa tương đối rõ giữa các nhóm thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác tuyển sinh. Theo ông Long, nhiều tổ hợp xét tuyển truyền thống vẫn giữ được tính ổn định nên mức độ cạnh tranh ở nhiều ngành sẽ không thay đổi lớn. Căn cứ phổ điểm năm 2026 và điểm chuẩn các năm trước, nhiều ngành được dự báo sẽ giữ ổn định, không có biến động quá lớn về điểm chuẩn.

Nhìn vào dự báo của các trường có thể thấy trong cùng một cơ sở đào tạo cũng không còn tình trạng tất cả các ngành cùng tăng hoặc cùng giảm điểm chuẩn. Trong khi nhiều ngành kinh tế, kỹ thuật được dự báo giảm nhẹ hoặc giữ ổn định, các ngành có sức hút lớn như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, logistics hay marketing vẫn duy trì ngưỡng điểm cao. Điều này cho thấy sức cạnh tranh đang tập trung vào những ngành có nhu cầu nhân lực lớn, thay vì trải đều như trước.

Y dược đi ngược xu hướng

Trái với bức tranh chung của nhiều nhóm ngành, Trường Đại học Y Hà Nội dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ tăng. PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết điểm chuẩn dự kiến tăng khoảng 0,5 - 1,4 điểm. Theo ông Tùng, nguyên nhân là số lượng thí sinh dự thi theo tổ hợp B00 tăng, đồng thời lượng thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên cũng nhiều hơn năm trước. Đáng chú ý, số thí sinh đạt 24 - 26 điểm tăng khoảng 30%, trong khi số thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên tăng từ 44 - 95% tùy từng mức điểm.

Ông Tùng nhận định phổ điểm năm 2026 khá tương đồng với năm 2024. Vì vậy, điểm chuẩn năm nay nhiều khả năng sẽ tiệm cận mức của năm 2024 hơn là năm 2025. Riêng các tổ hợp A00 và D01, mức tăng dự kiến sẽ thấp hơn so với tổ hợp B00.

Theo các chuyên gia, điểm chuẩn thực tế của từng ngành, từng trường phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức xét tuyển và phân bổ nguyện vọng.

Những mốc tuyển sinh đại học 2026 thí sinh cần nhớ Từ ngày 4/8 đến 17h ngày 9/8: Các cơ sở đào tạo xét tuyển, xử lý nguyện vọng trên Hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất mà mỗi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Trước 17h ngày 13/8: Các trường công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Đến 17h ngày 21/8: Thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên Hệ thống nếu có nguyện vọng theo học. Từ tháng 8 đến tháng 12/2026: Các cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu) theo quy định. Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước ngày 13/8, đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8.