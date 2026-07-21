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Dự báo điểm chuẩn đại học khối ngành khoa học xã hội giảm

Thứ Ba, 17:08, 21/07/2026
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VOV.VN - Dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, điểm chuẩn trúng tuyển các trường dự kiến có thể giảm so với những năm trước.

Điểm chuẩn ngành báo chí dự kiến giảm

Theo Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, Tổ hợp khối C00 của nhóm ngành khoa học xã hội dự kiến giảm so với năm trước.

Thống kê phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, tổ hợp C00 mức điểm từ 27 trở lên chỉ chiếm 10%, 28 điểm trở lên chỉ chiếm 2% so với năm trước. Riêng tổ hợp D00 sẽ giảm không nhiều so với tổ hợp C00.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ cho rằng, mức điểm chuẩn giảm ít hay nhiều còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh nộp nguyện vọng. "Khó có điểm chuẩn mức 27-28 đối với những ngành có điểm cao như năm trước đó ví dụ như báo chí,…Mức giảm có thể ở ngưỡng từ 1-2 điểm", TS Phạm Tấn Hạ nói thêm. 

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Thí sinh tìm hiểu các ngành của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Năm 2025, điểm chuẩn ngành báo chí của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM ở mức 28,55 tổ hợp C00.

Khối tự nhiên biến động nhẹ  

Đối với khối ngành khoa học tự nhiên, điểm chuẩn được dự báo tăng dao động từ 1-2 điểm.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, đã có hơn 53% thí sinh đăng ký khối ngành STEM. Đây cũng là năm đầu tiên, Bộ công bố số lượng thí sinh đặt nguyện vọng xét tuyển vào nhóm ngành này.

Riêng khối ngành sức khoẻ, tại phía Nam, trường Đại học Y Dược TP.HCM có hơn 17.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển, trong khi chỉ tiêu cần tuyển hơn 2.700, tăng gần gấp 6 lần. 

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Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cho rằng, những ngành từng có điểm chuẩn rất cao trong các năm trước, từ 27 điểm trở lên, nhiều khả năng sẽ không còn cao trong năm 2026. Điều này xét trên việc điểm tốt nghiệp của tổ hợp như: A00, A01, C00 giảm hoặc không biến động so với năm trước.

Tuy nhiên, những ngành năm ngoái lấy điểm chuẩn 21-22 có thể giữ ổn định hoặc tăng nhẹ 1 điểm. Dự đoán điểm chuẩn hầu hết các ngành sẽ giảm ngoại trừ khối ngành sức khoẻ tổ hợp B00 có thể tăng. Những ngành khác năm trước điểm chuẩn chạm mốc 27-28 năm nay sẽ ít", TS Nguyễn Trung Nhân nói.

Riêng với trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, ông Nhân dự báo điểm chuẩn các ngành cũng tương tự, cao nhất có khả năng không qua 25 điểm. Những ngành có điểm chuẩn trong khoảng từ 22-25 như Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật máy tính, Tự động hóa,…

Theo kế hoạch điểm chuẩn đợt 1 của các trường sẽ công bố trước 17h ngày 13/8. 

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Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học?

VOV.VN - Sau những vụ việc gây băn khoăn về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học lại được đặt ra. Các chuyên gia có quan điểm khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu bảo đảm công bằng, minh bạch trong khảo thí.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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