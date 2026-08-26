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Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng

Thứ Tư, 08:40, 26/08/2026
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VOV.VN - Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bắc Bộ và Hà Nội có mưa rào, dông, có nơi mưa to; trong khi nhiều khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 29/8 đến 2/9, thời tiết trên cả nước có sự khác biệt giữa các khu vực.

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Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 29/8 đến 2/9, thời tiết trên cả nước có sự khác biệt giữa các khu vực. (Ảnh: Đồng Toàn)

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, dự báo có mưa rào và dông rải rác. Khoảng từ đêm 29-31/8, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ; riêng thời kỳ từ ngày 30/8-1/9 dao động 28-31 độ.

Khu vực Trung Bộ, từ Nghệ An đến Quảng Trị, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khoảng từ đêm 30/8-1/9 có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng TP Huế từ 34-37 độ. Thời kỳ từ ngày 31/8-1/9, phía Bắc khu vực này có nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Khu vực TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất tại cao nguyên Trung Bộ từ 20-23 độ, Nam Bộ từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ từ 27-30 độ, Nam Bộ từ 31-34 độ.

Riêng khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Khoảng từ đêm 29-31/8 có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ; riêng thời kỳ từ ngày 30/8-1/9 dao động 28-31 độ.

PV/VOV.VN
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