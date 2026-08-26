Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng
VOV.VN - Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bắc Bộ và Hà Nội có mưa rào, dông, có nơi mưa to; trong khi nhiều khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 38 độ C.
Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 29/8 đến 2/9, thời tiết trên cả nước có sự khác biệt giữa các khu vực.
Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, dự báo có mưa rào và dông rải rác. Khoảng từ đêm 29-31/8, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ; riêng thời kỳ từ ngày 30/8-1/9 dao động 28-31 độ.
Khu vực Trung Bộ, từ Nghệ An đến Quảng Trị, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khoảng từ đêm 30/8-1/9 có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng TP Huế từ 34-37 độ. Thời kỳ từ ngày 31/8-1/9, phía Bắc khu vực này có nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.
Khu vực TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.
Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất tại cao nguyên Trung Bộ từ 20-23 độ, Nam Bộ từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ từ 27-30 độ, Nam Bộ từ 31-34 độ.
Riêng khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Khoảng từ đêm 29-31/8 có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ; riêng thời kỳ từ ngày 30/8-1/9 dao động 28-31 độ.