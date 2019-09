Dự báo thời tiết hôm nay: Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở miền Trung

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (Kajiki), các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi.