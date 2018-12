Dự báo thời tiết kỳ nghỉ Tết Dương lịch: Giá lạnh bao trùm miền Bắc

Khu vực Bắc Bộ:

Ngày 30/12, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao dưới 3 độ; nhiệt độ cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ 10-13 độ, ở phía Tây Bắc Bộ 11-14 độ. Trời rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Giá lạnh bao trùm miền Bắc.

Ngày 31/12 và 1/1/2019, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 5 độ; nhiệt độ cao nhất 12-15 độ, phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 16 độ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá.

Khu vực Trung Bộ:

Ngày 30/12, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3; phía Nam gió đông bắc cấp 3. Ở Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, trời rét đậm; ở Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 14-17; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất 23-28 độ, phía Bắc trời lạnh.

Hai ngày 31/12 và 1/1/2019, khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3; nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, nhiệt độ cao nhất 14-17 độ; trời rét đậm.

Khu vực Quảng Bình-Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 23-27 độ, phía Bắc trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Ngày 30/12 đến 1/1/2019, khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ngày 1/1/2019, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng ngày 1/1/2019 cao nhất 26-29 độ.

Khu vực Hà Nội:

Ngày 30/12, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, nhiệt độ cao nhất 11-13 độ, trời rét hại.

Ngày 31/12 và 1/1/2019, nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, nhiệt độ cao nhất 14-16 độ. Trời rét đậm, rét hại./.

Dịp Tết Dương lịch đón đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất mùa đông năm nay VOV.VN - Đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 29/12 đến ngày 4/1/2019, là đợt rét mạnh nhất mùa đông năm nay.