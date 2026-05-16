Hà Nội có thể xảy ra lốc, sét và mưa đá trong chiều nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy trong khoảng 3 giờ qua, nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện mưa rào và dông.

Các phường, xã đang có mưa dông gồm: Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Phù Đổng, Thuận An, Thanh Oai, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Phú Nghĩa, Trần Phú, Hòa Phú, Dân Hòa, Thượng Phúc, Phượng Dực, Ứng Thiên, Phúc Sơn, Hồng Sơn...

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong vài giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông tại các khu vực kể trên, sau đó có khả năng mở rộng ra các phường, xã khác của thành phố Hà Nội.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.