Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 36 độ C

Khu vực Trung Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Trước đó, ngày 15/5, ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Một số trạm ghi nhận nhiệt độ cao như Kim Bôi (Phú Thọ) 38,8 độ C; Chợ Rã (Thái Nguyên) 38,2 độ C; Nho Quan (Ninh Bình) 38,7 độ C; Hà Tĩnh 38,6 độ C; Đồng Hới (Quảng Trị) 38,8 độ C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,6 độ C; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 39,7 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 17/5, nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết thúc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện lớn. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.