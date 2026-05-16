  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 36 độ C

Thứ Bảy, 10:29, 16/05/2026
VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Khu vực Trung Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Trước đó, ngày 15/5, ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Một số trạm ghi nhận nhiệt độ cao như Kim Bôi (Phú Thọ) 38,8 độ C; Chợ Rã (Thái Nguyên) 38,2 độ C; Nho Quan (Ninh Bình) 38,7 độ C; Hà Tĩnh 38,6 độ C; Đồng Hới (Quảng Trị) 38,8 độ C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,6 độ C; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 39,7 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 17/5, nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết thúc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện lớn. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Thời tiết ngày 16/5: Miền Bắc nắng nóng, chiều tối có mưa dông

VOV.VN - Ngày 16/5, khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng vào ban ngày, nhiệt độ phổ biến từ 34-36 độ C, có nơi cao hơn. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm, mưa rào và dông rải rác quay trở lại, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét.

Tag: nắng nóng Bắc Bộ thời tiết Hà Nội dự báo nắng nóng Bắc Trung Bộ nắng nóng nhiệt độ trên 36 độ thời tiết ngày 16/5 cảnh báo nắng nóng dự báo thời tiết
Đồng bằng Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ còn nắng nóng đến hết 16/5
VOV.VN - Ngày 16/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi trên 37°C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và mất nước do nền nhiệt duy trì ở mức cao.

2026 có thể là năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử hiện đại
VOV.VN - El Niño có thể khiến năm 2026 trở thành một trong những năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử hiện đại, với nguy cơ nắng nóng và cháy rừng gia tăng.

Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ
VOV.VN - Ngày 15-16/5, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38°C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và tình trạng mất nước do nền nhiệt duy trì ở mức cao.

