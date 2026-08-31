Lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng sớm hôm nay (31/8), vùng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão SAUDEL đã di chuyển xuống vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, hồi 4h00 ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8 và di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới

Dự báo đến 4h00 ngày 1/0, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5N-113,1E; trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Áp thấp di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ từ 10 – 15km/h và có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm Phía Bắc 18,0N; 109,5-114,5E; Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) cấp 3 vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4h00 ngày 2/9, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0N-117,0E; trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, với tốc độ khoảng 20km/h cường độ áp thấp cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm Phía Bắc 18,0N; 111,5-118,5E; Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) cấp 3: vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới/bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông với gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao biển cao 2,0-4,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.