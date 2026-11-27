Theo đó, Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2027 sẽ được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

Lịch dự kiến đợt 1 mở đăng ký từ ngày 22/1- 12/2/2027, tổ chức thi ngày 28/3 và công bố kết quả ngày 10/4.

Đợt 2 mở đăng ký từ ngày 12/4- 22/4/2027, tổ chức thi ngày 23/5 và công bố kết quả ngày 5/6.

Đề thi tiếp tục giữ ổn định cấu trúc đề thi để tạo thuận lợi cho thí sinh và hỗ trợ đối sánh kết quả qua các năm. Bài thi đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, Cấu trúc bài thi gồm ba phần: Sử dụng ngôn ngữ: 60 câu hỏi (30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh), Toán học (30 câu) và Tư duy khoa học (30 câu).

Năm 2027, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến diễn ra ngày 28/3 và 23/5

Năm 2027, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết sẽ tăng cường phân tích, đối sánh kết quả thi với dữ liệu tuyển sinh và kết quả học tập của sinh viên. Việc này nhằm bổ sung căn cứ khoa học về độ tin cậy, độ giá trị của bài thi và hỗ trợ các cơ sở giáo dục sử dụng kết quả thi để tuyển chọn thí sinh phù hợp với yêu cầu của từng ngành, chương trình đào tạo.

Năm 2026, Ký thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM ghi nhận hơn 308.800 lượt đăng ký của hơn 197.100 thí sinh; hơn 193.800 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 98,32%; 120 trường đại học, cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này trong tuyển sinh.