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Tăng cường camera giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027

Thứ Năm, 17:25, 29/10/2026
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VOV.VN - Dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 diễn ra vào ngày 11 và 12/6/2027. Rút kinh nghiệm từ những sai phạm trong kỳ thi năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường camera giám sát phòng thi, khu vực thi.

 

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hôm nay (29/10) tại thành phố Đà Nẵng.

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Sẽ tăng cường camera giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Năm 2026, cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, nhiều nhất từ trước đến nay, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,01%. Đây là kỳ thi có số thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ tăng, có 3 giám thị vi phạm quy chế thi. Trong kỳ thi này, tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử diễn biến phức tạp. Nghiêm trọng nhất là những sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang dẫn đến việc Bộ Giáo dục và Đào tạo hủy kết quả thi ngày 11 và 12/6, tổ chức thi lại vào ngày 14 và 15/8.

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Quang cảnh hội nghị.

Dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 diễn ra vào 2 ngày 11 và 12/6/2027. Kỳ thi năm 2027 sẽ sửa đổi, bổ sung quy chế thi, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa và xử lý tiêu cực; bổ sung hệ thống camera giám sát phòng thi và khu vực thi. Dữ liệu camera sẽ là căn cứ quan trọng phục vụ công tác giám sát, hậu kiểm và xử lý vi phạm, góp phần hạn chế tiêu cực trong quá trình coi thi. Bộ Giaó dục và Đào tạo cũng đề xuất siết chặt việc lựa chọn, bố trí và quản lý cán bộ tham gia kỳ thi; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định tổ chức thi.

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Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thẳng thắn nhìn nhận, một số sai phạm đã ảnh hưởng đến uy tín kỳ thi năm 2026 và niềm tin của xã hội về tính nghiêm túc, khách quan, công bằng trong thi cử. Kỳ thi sắp tới cần tăng cường phòng ngừa, chủ động nhận diện và quản trị rủi ro; rà soát toàn bộ quy trình tổ chức thi, hoàn thiện quy chế, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tại những khâu có nguy cơ phát sinh vi phạm. Việc ứng dụng công nghệ, lắp đặt camera và sử dụng thiết bị kiểm tra an ninh được nghiên cứu, triển khai phù hợp, nhưng yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định.

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Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, các địa phương rà soát toàn diện công tác tổ chức kỳ thi, từ lựa chọn nhân sự, bảo mật đề thi, coi thi, chấm thi đến kiểm tra, giám sát. 

 “Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra đánh giá trong giáo dục đào tạo từ quy chế đang hiện hành hoặc đang dự thảo sửa đổi. Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 37 ngày 20/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức và tăng cường phòng, chống gian lận thi cử trong kiểm tra đánh giá, trong giáo dục đào tạo một cách thực chất và toàn diện hơn để giữ kỷ cương cho toàn ngành”, ông Phạm Ngọc Thưởng nói. 

CTV Tuệ Nhi/VOV-Miền Trung
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