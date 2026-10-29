Dự kiến bắn pháo hoa tại Đêm hội cồng chiêng Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng”, thuộc Festival cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

UBND tỉnh Gia Lai giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị và tổ chức bắn pháo hoa, bảo đảm đúng quy định. Các đơn vị được yêu cầu triển khai chặt chẽ phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ và tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng pháo.

Chương trình “Đêm hội cồng chiêng” dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Festival, với các tiết mục nghệ thuật, trình diễn và giao lưu cồng chiêng của các đoàn nghệ nhân.

Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hoá, nghệ thuật quy mô cấp tỉnh và quốc gia. (Ảnh: Đức Thuỵ)

Festival cồng chiêng - Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận. Sự kiện dự kiến quy tụ gần 1.500 nghệ nhân, thợ thủ công, trong đó có 280 người đến từ 10 tỉnh, thành phố và hơn 1.200 người của tỉnh Gia Lai.

Trong khuôn khổ Festival còn có lễ hội đường phố dự kiến tổ chức ngày 6/11 cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, trình diễn nhạc cụ dân tộc và trải nghiệm du lịch tại khu vực núi lửa Chư Đang Ya.

Thông qua chuỗi hoạt động, Gia Lai kỳ vọng tiếp tục quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, giới thiệu cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng du lịch địa phương đến đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.