Dự kiến trình HĐND TP.HCM dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu trong tháng 6

Thứ Tư, 21:55, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình HĐND TP xem xét chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu trong tuần đầu tháng 6. Dự án có tổng vốn hơn 93.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công trước ngày 2/7.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh tại cuộc họp về tiến độ triển khai dự án xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Theo kết luận, đây là dự án có tính chất đặc biệt quan trọng, yêu cầu kỹ thuật cao, quy mô đầu tư rất lớn. Vì vậy, các sở, ngành và đơn vị liên quan được yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, chủ động phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện với tinh thần “vừa làm, vừa nghiên cứu, vừa hoàn thiện hồ sơ”.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục nhằm kịp trình HĐND TP.HCM xem xét trong tuần đầu tiên của tháng 6/2026.

du kien trinh hDnd tp.hcm du an duong vuot bien can gio - vung tau trong thang 6 hinh anh 1
Phối cảnh đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (Ảnh: Tedi)

Để rút ngắn thời gian xử lý, các cơ quan liên quan được yêu cầu chủ động gửi trước những nội dung đã hoàn thiện đến Hội đồng thẩm định và các đơn vị chuyên môn để nghiên cứu, góp ý.

TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính TP.HCM liên quan công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương liên quan hoàn thiện thủ tục điều chỉnh, cập nhật các đồ án quy hoạch phân khu bị ảnh hưởng tại khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong khi đó, Sở Tài chính được giao chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ các nội dung còn tồn tại, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án, xác định cụ thể từng đầu việc, cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ và sản phẩm hoàn thành.

UBND TP.HCM cũng đề nghị Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ - đại diện liên danh nhà đầu tư - khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các nội dung góp ý của các bộ, ngành Trung ương đối với báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu dự kiến hoàn tất phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng BT trong quý II/2026; khởi công vào quý III/2026 và hoàn thành trong quý III/2029.

Tổng mức đầu tư khoảng 93.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 14.000 tỷ đồng, phần còn lại là vốn vay thương mại. Dự án được kiến nghị triển khai theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), nhà đầu tư tự thu xếp vốn, Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách tương đương giá trị công trình.

Hiện người dân di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu chủ yếu bằng phà hoặc đường vòng, mất nhiều thời gian. Tuyến đường vượt biển qua vịnh Gành Rái khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi lại xuống còn khoảng 15 - 20 phút.

Dự án được kỳ vọng tạo trục kết nối trực tiếp ven biển giữa TP.HCM và Vũng Tàu, tăng năng lực logistics cho cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, thúc đẩy du lịch Cần Giờ và phát triển kinh tế ven biển khu vực Đông Nam Bộ.

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng bộ với đường sắt Bến Thành – Cần Giờ

VOV.VN - Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.

TP.HCM công khai chọn nhà đầu tư chiến lược cảng Cần Giờ

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành công văn công khai thông tin và tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết số 260/2025/QH15.

TP.HCM lập Hội đồng thẩm định dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tuyến dài hơn 14 km, vốn sơ bộ hơn 104.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công tháng 6/2026.

