Đưa 9 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trở về đất mẹ

Thứ Ba, 16:27, 26/05/2026
VOV.VN - Tại tỉnh Oudomxay (Bắc Lào), lễ truy điệu và hồi hương 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được tổ chức trang trọng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Sáng 26/5, tại tỉnh Oudomxay, Bắc Lào đã diễn ra Lễ truy điệu, tiễn đưa và bàn giao 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào.

Quang cảnh buổi lễ

Tham dự buổi lễ, về phía Lào có đại diện lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền 6 tỉnh Bắc Lào (Oudomxay, Luang Prabang, Luang Namtha, Xayabouly, Phongsaly và Bokeo), đại diện Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Oudomxay và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân tỉnh Oudomxay.

Đoàn Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào bày tỏ lòng thành kính trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Về phía Việt Nam có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Vũ Ngọc Lý, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 2; cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2; đại diện Hội người Việt Nam tại tỉnh Oudomxay. 

Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Oudomxay dâng hương, dâng hoa tại lễ truy điệu

Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu đã lần lượt dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong thời kỳ chiến tranh, vì độc lập, tự do của hai dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Ký kết, bàn giao 9 hài cốt liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Souvat Mahavongsanan, Phó Chủ tịch tỉnh Oudomxay khẳng định, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào luôn khắc sâu công ơn to lớn của các chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương, luôn kề vai sát cánh cùng quân và dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là minh chứng hùng hồn cho tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu thủy chung giữa hai dân tộc.

Tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về với đất mẹ.
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân tỉnh Oudomxay tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về Việt Nam.

Trong các cuộc kháng chiến, có khoảng 2.300 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào. Đến nay, Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 1.870 hài cốt liệt sỹ.

Trần Tuấn - Cảnh Thành/VOV-Vientiane
liệt sĩ hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam Lào Oudomxay Quân khu 2 truy điệu quan hệ Việt Nam Lào
Đưa 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Lào về an táng tại Hà Tĩnh
VOV.VN - Sáng nay (24/5), hài cốt các anh hùng liệt sĩ sẽ được di chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để làm thủ tục truyền thống trước khi về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Quảng Trị đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào
Quảng Trị đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào

VOV.VN - Hôm nay (20/5), tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo – Đen Sa Vẳn, tỉnh Quảng Trị phối hợp với hai tỉnh Sa Vẳn Na Khệt và Khăm Muồn (Lào) tổ chức lễ bàn giao, đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Campuchia bàn giao 6 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về nước
Campuchia bàn giao 6 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về nước

VOV.VN - Lễ truy điệu, bàn giao và tiễn đưa 6 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước diễn ra ngày 24/6 tại tỉnh Kampong Thom.

