Đưa 9 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trở về đất mẹ

Sáng 26/5, tại tỉnh Oudomxay, Bắc Lào đã diễn ra Lễ truy điệu, tiễn đưa và bàn giao 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào.

Quang cảnh buổi lễ

Tham dự buổi lễ, về phía Lào có đại diện lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền 6 tỉnh Bắc Lào (Oudomxay, Luang Prabang, Luang Namtha, Xayabouly, Phongsaly và Bokeo), đại diện Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Oudomxay và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân tỉnh Oudomxay.

Đoàn Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào bày tỏ lòng thành kính trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Về phía Việt Nam có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Vũ Ngọc Lý, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 2; cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2; đại diện Hội người Việt Nam tại tỉnh Oudomxay.

Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Oudomxay dâng hương, dâng hoa tại lễ truy điệu

Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu đã lần lượt dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong thời kỳ chiến tranh, vì độc lập, tự do của hai dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Ký kết, bàn giao 9 hài cốt liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Souvat Mahavongsanan, Phó Chủ tịch tỉnh Oudomxay khẳng định, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào luôn khắc sâu công ơn to lớn của các chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương, luôn kề vai sát cánh cùng quân và dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là minh chứng hùng hồn cho tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu thủy chung giữa hai dân tộc.

Tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về với đất mẹ.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân tỉnh Oudomxay tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về Việt Nam.

Trong các cuộc kháng chiến, có khoảng 2.300 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào. Đến nay, Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 1.870 hài cốt liệt sỹ.